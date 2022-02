Pero la predicción puede ser un espejismo. No está claro que la galaxia observada tenga un par de agujeros negros, y mucho menos un par que está a punto de fusionarse, dice Scott Ransom del Observatorio Nacional de Radioastronomía, quien considera que la evidencia presentada es "bastante circunstancial", según publica la revista Science .

Se cree que los agujeros negros supermasivos acechan en el corazón de la mayoría, si no de todas, las galaxias, pero los teóricos no saben cómo crecen tanto. Algunos absorben esporádicamente el material circundante, calentándolo ferozmente y haciendo que la galaxia brille intensamente como el llamado núcleo galáctico activo (AGN). Pero el goteo de material puede no ser suficiente para explicar el volumen de los agujeros negros. Podrían aumentar de peso más rápidamente a través de fusiones: después de que las galaxias chocan, sus agujeros negros centrales se unen gravitacionalmente en espiral.