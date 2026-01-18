Redacción Galicia Europa Press 18 ENE 2026 - 12:36h.

El arrestado también le quitó una tarjeta de crédito a su abuela antes de huir del domicilio

Los agentes cachearon al joven, descubriendo que llevaba encima cocaína y pastillas de MDMA

PontevedraUn menor del que no ha trascendido su edad concreta fue detenido en Pontevedra después de que amenazar y agredir a su madre con un cuchillo, según ha comunicado el Ayuntamiento.

Tras el caso de violencia de género en la misma ciudad que ya contamos, el suceso con el chico ocurrió esta madrugada del 18 de enero en la zona de A Parda, en el interior de una vivienda.

El implicado huyó del domicilio una vez que había conseguido quitarle una tarjeta de crédito a su abuela, posteriormente al ataque con el arma blanca a su progenitora.

Los agentes de la Policía Local que se movilizaron al lugar fueron a buscarle y, cuando lo localizaron, lo persiguieron tanto a pie como en un vehículo patrulla hasta cortarle el paso.

Con cocaína y pastillas de MDMA

Al ser interceptado, relata el gobierno municipal, el menor alzó el cuchillo con "actitud intimidatoria" hacia los policías, haciendo "caso omiso" a las ordenes, hasta que finalmente pudo ser inmovilizado.

En el cacheo posterior, comprobaron que llevaba la tarjeta robada, una considerable cantidad de efectivo, una sustancia compatible con cocaína y pastillas de MDMA.

Fue trasladado a dependencias policiales y se notificó a su madre el hallazgo de la droga. Precisamente, este mismo mes, las autoridades ya habían sorprendido a dos menores comprando estupefacientes.

Un niño de 14 años vendía hachís

Uno de ellos sacó de su ropa interior una bolsa con una sustancia oscura que entregó al otro a cambio de monedas. El comprador, de 16 años, había adquirido hachís, en concreto, para consumir.

Por su parte, el vendedor, de 14 años, portaba más trozos de la misma droga, material para la venta y dinero en efectivo, lo que motivo a que se contactase con sus padres y se pusieran los hechos en conocimiento de Fiscalía de Menores.