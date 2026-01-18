Dos personas han muerto en la península rusa de Kamchatka por las intensas nevadas que colapsan la región

La borrasca Harry llega a España: los expertos piden extremar la precaución en gran parte del país por el temporal invernal

KamchatkaMientras España se prepara para la llegada de la borrasca Harry, desde otros puntos del planeta llegan imágenes que ponen en perspectiva la fuerza de la naturaleza. Desde la región rusa de Kamchatka han trascendido escenas impactantes de nevadas históricas, con acumulaciones que superan con creces los dos metros de altura.

Estas nevadas récord, acompañadas de fuertes vientos y temperaturas extremadamente bajas, han dejado paisajes casi irreales. En algunas zonas, la temperatura máxima apenas alcanza los 17 grados bajo cero, y la sensación térmica es aún menor debido al efecto del viento y la nieve acumulada, creando un auténtico “efecto congelador”.

Dos muertos en Kamchatka tras quedar atrapados por la nieve

Debido al frío extremo que ha azotado a la península rusa, dos personas han muerto en la ciudad Petropávlovsk de Kamchatka. Al parecer y según han informado los medios locales, estas dos víctimas habrían fallecido debido a la caída de nieve de tejados tras las intensas nevadas que obligaron a las autoridades locales a declarar el estado de emergencia a nivel municipal y utilizar camiones de presos para el transporte público.

"En Petropávlovsk de Kamchatka se declara el régimen de emergencia", informaba el gobernador local, Yevgueni Beliáev, en Telegram el pasado viernes 16 de enero. La decisión se tomó tras la muerte de estas dos personas.

El primer fallecido fue un hombre de 60 años, cuyo cuerpo fue hallado durante la limpieza de un patio al que se había desplomado un alud de nieve del tejado.

Justo después otro vecino de la ciudad quedó atrapado por la nieve que se precipitó de un tejado. Los servicios de Emergencias que llegaron al lugar de los hechos no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El frío extremo e invernal que azota a Rusia

Debido a los problemas con el transporte, la Guardia Nacional rusa ha habilitado camiones para transporte de presos para apoyar este servicio público, según han informado las autoridades en su canal de Telegram.

El gobernador de la península rusa ha pedido precaución a los ciudadanos y ha advertido que la ciudad está en alerta por "peligro de aludes en las montañas y la caída de nieve y hielo de tejados".

En la última semana Rusia ha sufrido intensas nevadas que han abarcado prácticamente todo el territorio nacional, desde la región europea hasta el Lejano Oriente.

Las precipitaciones en Moscú han marcado indicadores récord, al igual que en San Petersburgo, las regiones de Tver y Sarátov, la ciudad de Yekaterimburgo en los Urales, e incluso la cálida región sureña de Krasnodar, a orillas del mar Negro.

También han llamado la atención las imágenes del río Danubio completamente congelado, con embarcaciones abriéndose paso entre placas de hielo. Estas escenas, además de su belleza, son un reflejo de las temperaturas extremas que se están registrando en amplias zonas de Europa oriental.