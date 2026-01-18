La familia real viaja este domingo a Atenas para dar el último adiós este próximo lunes 19 de enero a la princesa Irene de Grecia

Los asistentes al responso de Irene de Grecia: de Isabel Díaz Ayuso a Marichalar o Antonio Resines

AtenasLa familia real española viaja este domingo a Atenas para dar el último adiós este próximo lunes a la princesa Irene de Grecia, su querida 'tía Pecu', en su funeral en la Catedral Metropolitana de la capital griega, tras el que será enterrada en el cementerio de Tatoi, donde hace tres años también fue sepultado su hermano Constantino.

Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía asistirán al funeral junto con la reina Sofía, hermana de Irene de Grecia y a la que esta acompañó durante casi toda su vida y residió con ella en el palacio de la Zarzuela desde 1981.

¿Cómo serán el funeral y el entierro de Irene de Grecia?

El funeral se celebrará a las doce del mediodía en la Catedral Metropolitana de Atenas, donde el 16 de enero de 2023 tuvo lugar también el de su hermano y exrey Constantino II -la monarquía fue abolida en Grecia en 1974-, una ceremonia que reunió a numerosos representantes de casas reales europeas.

Pero a diferencia de esa ocasión, el funeral de la princesa Irene no contará con la presencia del rey emérito Juan Carlos I, que no se trasladará desde su residencia en Abu Dabi por consejo médico.

Antes del servicio, el féretro con los restos de la princesa Irene, fallecida en Madrid el pasado jueves a los 83 años, permanecerá desde las ocho de la mañana a las diez y media en la Capilla de San Eleftherios.

Tras el funeral la princesa, a la que su familia llamaba 'Tía Pecu' por lo peculiar que era, será enterrada en el cementerio real del palacio de Tatoi, donde fue sepultado también su hermano Constantino y donde yacen los padres de ambos y de doña Sofía, el rey Pablo y la reina Federica de Hannover, así como otros miembros de la familia real helena, cuyo exilio comenzó a raíz del golpe de Estado de 1967 que instauró la dictadura de los coroneles.

El último adiós a Irene de Grecia en Madrid

La ceremonia tendrá lugar dos días después del responso celebrado en Madrid, en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio, al que asistieron los reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía junto a la reina Sofía.

Además de la familia real asistieron las infantas Elena y Cristina y la mayoría de sus hijos, nietos de Doña Sofía que quieren acompañar a su abuela en estos tristes momentos y a los que se unieron la infanta Margarita y Alexia de Grecia, y otros familiares.

La vida de Irene de Grecia

Irene Schleswig-Holstein Sonderburg Glucksburg -tía de Felipe VI- nació en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el 11 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y dedicó gran parte de su vida causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024.

Soltera, vegetariana, aficionada a la práctica del yoga y a temas relacionados con los ovnis, se consideraba ella misma "la excéntrica y la rebelde de la familia", según declaró en su biografía 'La princesa rebelde' (2007).

En junio de 2003 viajó a Grecia, por primera vez en 22 años, con la excepción de la breve visita de 1981 para asistir al funeral de su madre, la reina Federica. Con posterioridad volvió cuando su hermano Constantino fijó su residencia en 2013 y en su funeral, en enero de 2023.

Regresó con su hermana doña Sofía a Atenas en 2024 para la boda de una sobrina Teodora de Grecia, ya en silla de ruedas como se la pudo ver en los últimos años por problemas de salud, al igual que ese mismo año en el funeral de su tío, el príncipe Miguel de Grecia y Dinamarca.

La última vez que volvió a Atenas fue el 7 de febrero de 2025, cuando asistió con la reina Sofía a la boda de su sobrino Nicolás de Grecia.

El empeoramiento en los últimos tiempos de su estado de salud provocó que la reina Sofía suspendiera planes o agenda institucional para poder acompañarla, de tal forma que pudo estar al lado de su hermana hasta el momento de su fallecimiento.