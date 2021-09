Entre ellos se encontraba Ridley Scott, director de la película de 2015 The Martian. Scott hizo un uso frecuente del paisaje de Wadi Rum, a menudo atrayendo a los espectadores en recorridos panorámicos de inselbergs surrealistas, agujas y torretas de roca mientras el astronauta ficticio Mark Watney intenta sobrevivir y regresar a casa desde Marte.

Scott sintió que el paisaje era una aproximación tan buena a Marte que solo hizo algunos cambios al editar. Agregó un polvo rojo de fondo a muchas tomas y ocasionalmente agregó nubes generadas por computadora y tormentas de polvo para lograr un efecto dramático. "No hice nada más que disparar en el momento adecuado, desde las posiciones correctas", dijo Ridley a Space.com . “Para mí, [Wadi Rum] es la Octava Maravilla del Mundo. Es increíble”.

Los aficionados a Marte y los cinéfilos de ciencia ficción pueden estar atentos a Wadi Rum en varias otras películas. Planeta Rojo (2000), Los últimos días en Marte (2013), Prometeo (2012), Rogue One: una historia de Star Wars (2016) y Star Wars: El ascenso de Skywalker (2019) utilizaron Wadi Rum como escenario extraterrestre. "Estaba asombrado con ese lugar, era realmente muy especial", dijo el actor Matt Damon sobre el tiempo que pasó filmando allí. "Es uno de los lugares más espectaculares que he visto, y no se parece a nada que haya visto en ningún otro lugar de la Tierra".