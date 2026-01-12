La Policía descarta motivación política o terrorista

Varias organizaciones denuncian cientos de muertos y más de 10.000 detenidos por protestas en Irán: los cadáveres llenan las morgues, según familiares

Compartir







Los ÁngelesUn conductor ha tratado de embestir con un camión este domingo a un grupo de personas que participaban en una manifestación en Los Ángeles contra el Gobierno de Irán, en el marco de las movilizaciones que sacuden el país centroasiático y que han tenido réplicas en múltiples países del mundo por parte de la diáspora iraní.

"Aproximadamente a las 15.30 horas (hora local), el conductor de un camión de mudanzas U-Haul ha chocado contra personas que marchaban por la avenida Veteran, cerca del Edificio Federal. El conductor (un hombre adulto) fue detenido mientras se investiga el incidente", ha afirmado la portavocía de la Policía de Los Ángeles en su cuenta en la red social X.

Según esta institución, "un hombre adulto" ha sido la única persona golpeada por el vehículo, si bien "no se han registrado lesiones significantes" después de que un equipo médico lo haya atendido en el lugar de los hechos. "Nadie ha sido trasladado al hospital para recibir atención médica", ha agregado el cuerpo policial.

No creen actualmente que haya una motivación política o terrorista

Asimismo, ha indicado que "este incidente está siendo investigado activamente para determinar qué provocó la colisión", si bien el jefe de la Policía angelina, Richard Gabaldon, ha señalado que los agentes no creen actualmente que haya una motivación política o terrorista tras la agresión, sino que se habría originado en un altercado en la multitud, según las declaraciones recogidas por el diario 'Los Angeles Times', que ha cifrado en 3.000 el número de asistentes.

PUEDE INTERESARTE Las protestas agravan la crisis en Irán: EEUU amenaza con intervenir en el país si la represión se intensifica

Por su parte, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, a través de un comunicado en su página web, ha indicado que el personal desplegado ha atendido a dos personas, si bien ambas han rechazado tanto la atención como el transporte ofrecido por los bomberos desplazados y "no se ha localizado a ningún otro paciente".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Asimismo, en otro mensaje enviado posteriormente, ha agregado que los manifestantes han comenzado a "dispersarse voluntariamente" tras el incidente, ocurrido en el seno de uno de los actos de protesta antigubernamentales protagonizados en los últimos días por la diáspora iraní en múltiples ciudades del mundo, replicando así las movilizaciones que desde hace semanas sacuden el país centroasiático y en las que han muerto al menos 544 personas, según el último balance publicado este domingo por la ONG con sede en Estados Unidos HRANA.