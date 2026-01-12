El Hotel The Beverly Hilton ha acogido la gala de los Globos de Oro, y las dos artistas han protagonizado uno de los momentos más nostálgicos de la noche

Miley Cyrus y Selena Gomez han protagonizado uno de los momentos más emotivos y comentados de la 83ª edición de los Globos de Oro: ambas cantantes, que en su día fueron dos de los rostros más conocidos de Disney, se han reencontrado públicamente tras un tiempo sin dejarse ver juntas.

Las dos artistas han posado ante las cámaras y han recreado, casi sin proponérselo, una imagen que remitía a sus años de adolescencia, cuando compartían el mismo ecosistema profesional bajo el paraguas de Disney Channel.

Han bastado tan solo unos segundos y un par de fotografías para que las redes sociales se hayan llenado de mensajes sobre su esperado reencuentro.

La cantante de 'Calm Down' ha acudido a los galardones acompañada por su marido, Benny Blanco, y como nominada a Mejor Actriz en una Serie de Televisión de Comedia o Musical por 'Only Murders in the Building'.

Cyrus, por su parte, se ha personado como presentadora y nominada a Mejor Canción Original por 'Dream as One', tema de la película 'Avatar: Fire and Ash'. Lo más curioso es que ambas se han sentado juntas durante la gala y han sido fotografiadas recreando una foto de hace casi 20 años.

Su etapa como 'chicas Disney' y su distanciamiento

La sorpresa ha sido aún mayor porque hacía muchísimo que Miley y Selena no se dejaban ver juntas en público. Durante años, sus caminos parecieron completamente separados y no hubo grandes gestos que indicaran que siguieran en contacto.

Ambas forman parte de una generación de estrellas surgidas de Disney que dominó la cultura pop de mediados de los años 2000. Miley Cyrus alcanzó una popularidad sin precedentes con 'Hannah Montana', y Selena Gomez se convirtió en una de las grandes apuestas del canal con 'Los magos de Waverly Place'. Aunque apenas aparecieron juntas en pantalla.

Cabe recordar que, por aquella época, se hablaba de una supuesta rivalidad entre ambas por sus relaciones sentimentales con Nick Jonas, siendo el epicentro del drama juvenil en Disney Channel durante 2008 y 2009.

Miley y Nick se conocieron con 13 años y fueron novios durante poco más de un año. La cantante lo describió como su "primer amor" y confesó haberse quedado destrozada tras la ruptura. La canción '7 Things' hablaba sobre él y su noviazgo.

Poco después de su ruptura, el integrante de los Jonas Brothers comenzó a salir con Selena. Su relación fue intermitente y muy privada. No duró mucho, pero durante años, la rivalidad entre ambas cantantes se convirtió en uno de los grandes temas de la industria. Jennifer Stone, compañera de Selena en 'Los magos de Waverly Place', llegó a afirmar que ambas se negaron a grabar escenas juntas durante el crossover de la serie con Hannah Montana debido a su incomodidad por Nick.

Salir de Disney no fue fácil para ninguna de las dos, y cada una lo hizo a su manera. La intérprete de 'Flowers' rompió con todo: cambió radicalmente su imagen, su sonido y su actitud, protagonizando una etapa clave para que el mundo dejara de verla como la niña de Disney. Selena, en cambio, siguió un camino más tranquilo mientras hablaba abiertamente de temas como su salud mental y el lupus, llegando a alejarse de la industria.

Durante todos esos años han gestionado vidas totalmente distintas. Por eso, verlas juntas ahora ha llamado tanto la atención, sobre todo a la generación que creció junto a ellas, y ha recordado inevitablemente al año 2008, cuando coincidieron en los Teen Choice Awards en Los Ángeles y posaron frente a las cámaras, logrando una imagen ya icónica y que en los Globos de Oro 2026 han conseguido recrear.