En zonas de montaña donde el frío y la nieve son el día a día, lo más recomendable es hacerse con unos neumáticos de invierno para circular seguro toda la estación. Además de ser más cómodos y ahorrarnos tiempo, estos neumáticos están pensados precisamente para una mayor adherencia y tracción, y preparados para temperaturas muy frías, por lo que nos protegen de las placas de hielo en carretera. Aunque eso no quiere decir que debamos olvidar circular con extrema precaución cuando el tiempo se pone feo en invierno.

Si por lo contrario no vives en una zona donde la nieve sea un fenómeno tan común, será mejor que compres unas cadenas para adaptar las ruedas de tu coche cuando sea necesario. Estos son los diferentes tipos:

No son realmente cadenas. Las cadenas líquidas, a pesar del nombre, consisten en un spray para la banda de rodadura del neumático. Lo que hace este líquido es aumentar su adherencia en un momento puntual, por lo que no es la solución perfecta si vamos a pasar un día en la montaña, pero está bien llevarlo en el coche porque nos puede sacar de un apuro repentino en invierno. Por supuesto, no nos servirá en una carretera donde el uso de cadenas sea obligatorio.