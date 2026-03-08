Celia Molina 08 MAR 2026 - 09:01h.

Entramos en Hallow, la aplicación para la oración y la meditación cristiana que han descargado hasta 30 millones de usuarios

Jaime Lorente se pronuncia tras la polémica de Silvia Abril sobre la religión: "A punto de meterme en un nuevo jardín"

Compartir







A través de las redes sociales, supimos que Jaime Lorente, el actor que dio vida a personajes tan queridos como 'Denver' de 'La Casa de Papel', es cristiano practicante. El murciano sorprendió a sus fans al declarar abiertamente que en un momento de su vida "duro y de oscuridad" tomó la decisión de "arrodillarse y pedirle a Dios" que le salvara. Algo que, si no cambió sus circunstancias externas, sí lo hizo dentro de sí mismo.

En dicha publicación habló por primera vez de Hallow, un app creada por Alex Jones, un exalumno de la Universidad de Stanford que, aprovechando la inmediatez que nos brindan las nuevas tecnologías - y tras un profundo encuentro con la religión católica - quiso acercar el mensaje de la Iglesia a nuestro día a día a través del teléfono móvil.

Así, su aplicación, que surgió como una herramienta tecnológica que facilitara la oración y la meditación cristiana, ha llegado a alcanzar una popularidad mundial tan grande, que ha superado ya las 30 millones de descargas.

Una app para todo tipo de rezos y para meditar

En Estados Unidos, y en la línea del auge de la fe que está surgiendo entre la población más joven, esta iniciativa ha encontrado padrinos de la talla de Mark Wahlberg, actor de 'The Italian Job', la cantante Gwen Stefani o J.D. Vance, vicepresidente del gobierno de Donald Trump, quienes participan activamente en las sesiones de rezo y meditación que la aplicación ofrece.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Quien espere encontrarse en su App Store un sistema arcaico se va a llevar una gran sorpresa. Su frontal está perfectamente dividido en secciones con infografías, en las que el usuario puede elegir el tipo de ayuda que necesita: aprender a orar mejor, a orar más rápido, a meditar, a relajarse para dormir o a calmar el estrés y la ansiedad, así como el tipo de rezo que prefiere: el Rosario, la Biblia, las oraciones populares... O si, por el contrario, se quiere asistir a la misa diaria sin necesidad de tener que trasladarse a una Iglesia a las 20:00 o a las 13:00, como se ha hecho toda la vida.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Acorde con el auge de la religión entre la Generación Z

También se puede elegir un guía particular, entre los que aparece el nombre del actor del reboot de 'Café con Aroma de Mujer', William Levy y vídeos de personajes de habla hispana como Carlos Baute o el propio Jaime Lorente, invitando a los 'hallowers' a unirse al Reto de la Cuaresma, que consiste en pasar cuarenta días de ayuno, alejado del mundanal ruido para acercarse más a Dios. Igualmente, se puede localizar la parroquia más cercana, buscar oraciones adaptadas a los niños o adolescentes y meditaciones para combatir el estrés y la falta de sueño, uno de los grandes males de la sociedad globalizada.

Al toparse con una aplicación tan completa y con un diseño de vivos colores, los comentarios de los usuarios están llenos de alabanzas: "Esta aplicación ha sido una respuesta para mi alma cansada. Se me salen las lágrimas al intentar expresar cuan profundamente impactada estoy simplemente estando con Dios. Aquí es donde mi alma está encontrando la paz por primera vez", "He notado un profundo aumento de mi paz interior" o "Éste es otro signo de que el señor está presente en todo momento, en todo lugar, en todo corazón que se entreabre", son algunos de los que se pueden leer en su web principal.