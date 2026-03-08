Sara Andrade 08 MAR 2026 - 08:30h.

Lucía Yturriaga transformó una experiencia personal difícil en una plataforma de impacto positivo colectivo, Womanhood, una comunidad para mujeres con menopausia

Las preguntas que surgen cuando llega la menopausia: "Hay que prepararse con un plan de contingencia"

En el Día de la Mujer, reconocemos no solo todo lo que queda por hacer sino también lo que ya se ha hecho, todo el esfuerzo y el trabajo que muchas mujeres han llevado a cabo para que otras puedan disfrutarlo y disponer de más información, gracias -en muchas ocasiones- a sus propias experiencias de vida. Es lo que llamamos sororidad y que permite que tejamos una red invisible para que no nos dejemos caer las unas a las otras, una red de seguridad y acompañamiento. A eso lleva dedicándose más de tres años Lucía Yturriaga, una mujer entusiasta y con mucha experiencia. De su propia vivencia con la menopausia creó 'Womanhood', la primera comunidad para mujeres con menopausia. Quién se lo iba a decir a ella hace 10 años cuando se dedicaba al mundo del retail. No era de extrañar que hiciera ese cambio radical de profesión porque siempre se le había dado bien escuchar a las personas, innovar y crear. Le dijeron que si estaba loca por dejar un trabajo y una trayectoria profesional tan firme y estable, pero ella no tambaleó. Los síntomas de la menopausia fueron tan intensos, desconcertantes y profundamente invalidantes que le valieron para tirar adelante un proyecto que reúne a profesionales de la salud que brindan información a cientos de mujeres sobre menopausia.

Así nació 'Womanhood', primero como un espacio de conversación honesta y acompañamiento, y muy pronto como un movimiento. Lo que comenzó como una plataforma para compartir experiencias se convirtió en una comunidad de mujeres que buscaban información rigurosa, empatía y herramientas para recuperar el control de su salud en esta nueva etapa. El crecimiento fue orgánico, pero imparable. Mujeres de todas partes empezaron a unirse, generando un entorno de confianza donde hablar de menopausia, autocuidado, emociones y cuerpo ya no era tabú. Y, entonces, ocurrió algo inesperado: profesionales de la salud, médicos, nutricionistas, entre otros, comenzaron a llamar a la puerta para formar parte, aportar conocimiento, desarrollar programas y cocrear soluciones reales desde una perspectiva multidisciplinar.

A raíz de la comunidad, Lucía creó su propio estilo en redes sociales, más humorístico, para una mujer moderna, que se siente joven a los 50, y, sobre todo, con mucho color. Ahora publica, junto a la editorial Grijalbo, el libro 'Hace calor y soy yo. La guía más real y descarada de la menopausia (y la peri)', un manual con información y soluciones reales a los problemas que surgen en esta etapa de la vida de la mujer y que son tan silenciados.

Pregunta: Hace tan solo tres años que creaste tu comunidad. Qué rápido ha crecido, ¿no?

Respuesta: Sí, solo hace tres años que empecé el proyecto y ya somos más de 700.000 mujeres. Cuando empecé me dijeron que si estaba loca, que cómo iba a dejar mi trabajo, que si se me había ido la cabeza completamente y, además, con 50 años. Ahora tengo 53. Pues, imagínate, me siento mejor que nunca, con más fuerzas y con más ganas de comerme el mundo que nunca.

P: ¿Cómo surge esa idea?

R: Es verdad que yo soy hija y nieta de médicos, es decir, que ya estaba relacionada con el sector. Sin embargo, me vi muy perdida cuando me llegó la menopausia. Además yo vivo en Madrid y tengo más acceso a más profesionales, obviamente, pero en aquel momento pensé: "¿Qué hace una mujer en cualquier pequeño pueblo de España? Con lo que me ha costado encontrar la información a mí, ¿cómo lo harán ellas?". Eso me llevó a la reflexión de cómo lo están viviendo estas mujeres y quería ayudar.

P: ¿Te inspiraste en alguna otra comunidad similar de otros países? ¿Cuáles eran tus referentes en este sentido?

R: Lo cierto es que cuando empecé a buscar información, nada me gustaba. Además yo lo viví en pandemia, por lo que para los médicos mi caso no era una prioridad en ese momento. No me veía reflejada en las mujeres, ni en la información que encontraba, me deprimía... Entonces pensé que seguramente no era la única mujer a la que le pasaba eso. Yo vengo del mundo de la moda, he estado siempre en contacto con las personas, con sus necesidades... En total, pasé 25 años dedicada al mundo del retail, así que le quise dar ese toque fashion, de color, a mi proyecto. Además tenía que servir, ayudar a muchas mujeres y a mejorar su calidad de vida.

P: ¿Cuál era la imagen de mujer que no te representaba?

R: Todas las imágenes que veía eran tristes, sin color. Además eran como "abraza tu nuevo cuerpo". Y esto no va de esto. Te tienes que esforzar, porque si lo haces vas a mejorar muchísimo, vas a ganar mucha calidad de vida. ¿Puedes estar bien? Claro que puedes estar bien. ¿Qué es fácil? No. Es lo mismo que cuando estás embarazada, sabes que tienes que cuidarte, pues con la menopausia es igual, también tienes que cuidarte. Yo siempre lo comparo con el embarazo -yo no he sido madre, pero tengo a mujeres que sí en mi entorno- y se han cuidado en el embarazo, lo hicieron a conciencia porque sabían que les iba a sentar bien a ellas y al bebé. Pues con la menopausia, debería ser igual. En definitiva, no me veía reflejada con el estilo de mujer, muy asociado a la vejez, que veía en internet o que leía en libros. Yo lo único que quiero es que reflejen lo que es ser una mujer ahora con 50 años, que es verdad. ¿Te acuerdas de la serie de 'Las Chicas de Oro'? Esas mujeres se supone que tenían 50 años, ¿a que las ves mayores? Luego, fíjate en las mujeres que aparecen en 'Sexo en Nueva York', también tienen 50 años. Todo ha cambiado: antes una mujer se veía mayor a los 50 años, se vestía mayor, no se cuidaba... Yo quería reflejar otro tipo de mujer más actual, actualizar el concepto.

P: ¿Qué es aquello que tú crees que ha ofrecido tu comunidad que sea pionero?

R: Primero, información que se entienda. Porque había mucha, pero había información contada de una forma muy técnica y médica. Nosotras hemos actuado como una lavadora. Absolutamente todo, el 100% de las cosas que publicamos, están validadas por nuestro equipo de expertos, que son muchísimos y nos ayudan de forma generosa. Tenemos un equipo de expertos de salud hormonal en diferentes áreas que nos validan absolutamente todo, pero lo contamos nosotros de forma que sabemos que se va a entender. También hemos cambiado la forma en cómo lo contamos. Intentamos que no sea aburrido, que fluya la información, que el aprendizaje sea rápido -aunque sean cosas importantes-. Además le damos un toque de humor, porque es una técnica maravillosa que está súper infravalorada. La vida no tiene que ser un drama, ni tampoco la menopausia. También contamos historias que nos inspiran, hay ginecólogos, cardiólogos, nutricionistas... La grandeza de la comunidad son los expertos/as con los que contamos.

P: ¿Qué trasladaste del mundo del retail?

R: Muchísimo, porque el retail al final te enseña muchísimo a entender las necesidades de las personas. Cuando empezaron a escribirnos, a comentarnos cosas, a mandarnos mensajes por privado, nos dimos cuenta por dónde debíamos tirar. Empezamos por las redes sociales, después hicimos la revista digital, porque nos dimos cuenta que la gente quería profundizar más. Y, después, hicimos el podcast 'Hace calor, soy yo'. Hemos ido creciendo en base a la escucha. Es importantísimo, y eso lo aprendí del retail. Además, también aprendí que tú puedes dar el mismo producto o información de muchas formas. El envoltorio es importante, porque puedes dar información sobre salud que aburra o no. Escuchar es la mejor técnica que tiene cualquier empresa para realmente cubrir una necesidad y llegar a muchísimas gente. Ese era mi objetivo.

P: ¿Qué es aquello que crees que necesitan las mujeres en esta etapa de su vida?

R: Lo primero es la información. Como te decía yo lo comparo mucho con el embarazo, porque hay aplicaciones, guías, libros, etc. Tienes absolutamente de todo para informarte de forma autodidacta, pero con la menopausia ha sido como un viaje sin timón. Hasta ahora muchas mujeres achacaban los síntomas al estrés, porque los cambios empiezan a surgir en torno a los 40 años (aunque varía mucho según la mujer) y, claro, en ese momento es cuando la mujer está en su pico más fuerte de trabajo, en la plenitud laboral. Los primeros síntomas suelen ser cansancio, que duermes peor, que estás más irritable, que tienes despistes... En mi caso nunca lo achaqué a las hormonas, cuando me llegó el primer sofoco pensaba que era estrés. Ahora vamos a muchas empresas a dar charlas, y la gente se queda sorprendida porque contamos cosas que no se saben. Lo primero que tienes que hacer es entender cuál es el viaje de tus hormonas, desde la adolescencia a la postmenopausia, pero para eso necesitas tener la información.

P: ¿En qué tienen más dudas?

R: La gente entre 40 y los 50, cuando estás en la perimenopausia, no sabe reconocer los síntomas, qué les pasa a nivel hormonal. También hay muchas dudas con los cuidados y los tratamientos; si funciona la suplementación, los tratamientos naturales...

P: ¿Cómo ves la comunidad en el futuro? ¿Qué es lo que te gustaría hacer o que estás planeando en un futuro?

R: Este año es muy importante para la comunidad porque hemos sacamos una aplicación solo especializada en menopausia, precisamente, porque la gente nos pedía herramientas. Queríamos acabar con el estigma de la menopausia, porque mira yo estoy mejor a mis 53 que a mis 35 a nivel de espíritu, de ganas... Vamos a vivir muchos más años, ¿de verdad tengo que ponerme ya a hacer punto de cruz a mis 50? Cuando digo a qué me dedico, mucha gente se sigue sorprendiendo. Aún queda mucho por hacer.

P: Pero hay cada vez más información, ahora está habiendo un boom de libros publicados sobre menopausia...

R: Sí, es cierto que hay cada vez hay más productos y libros. Sí, de hecho, yo me he tenido que leer todos los libros de España, de Estados Unidos... sobre menopausia para escribir 'Hace calor y soy yo. La guía más real y descarada de la menopausia (y la peri)'. Tengo una biblioteca de libros sobre el tema. Es verdad que me hubiera gustado hacer más locuras en este libro, pero ¡ya habrá una segunda edición! He intentado que sea ameno, efectivamente porque yo también he recibido libros pesados de leer, muy científicos, pero conforme va va abriéndose la puerta a toda la información, la que venga será mucho más fácil y divulgativa. La información tiene que calar y para que cale, se tiene que entender.