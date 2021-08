- GALICIA: cielo cubierto, con brumas y nieblas dispersas en el interior norte al principio y final del día, que dejarán paso por la mañana a cielo despejado de sur a norte, salvo en el litoral cantábrico, donde se mantendrán las nubes y no se descartan lloviznas débiles y dispersas a primera hora; las temperaturas mínimas aumentan y las máximas descienden, ligeramente ambas; viento flojo de componente norte, algo más intenso en el litoral atlántico.



- ASTURIAS: a las brumas y nieblas dispersas de primera hora les sucederá un cielo poco nuboso, con algunas nubes de evolución que pueden dejar chubascos dispersos por la mañana en el litoral y por la tarde en la Cordillera, volviendo a formarse brumas al final del día; pocos cambios en las temperaturas, aumentando las mínimas en la Cordillera; el viento soplará del noreste y norte, flojo en general.



- CANTABRIA: nubosidad abundante en la costa por la mañana y en el interior por la tarde, y poco nuboso en La Liébana y Cantabria del Ebro, sin descartarse lluvias débiles en la mitad occidental; brumas matinales en el interior; suben ligeramente las temperaturas mínimas y descienden las máximas, de forma más acusada en el sureste; viento flojo y variable, procedente del norte por la tarde.



- PAÍS VASCO: cielo en general poco nuboso, salvo en la mitad norte, donde se esperan intervalos de nubes al principio y al final del día, y en Guipúzcoa, donde no se descarta algún chubasco aislado por la tarde; brumas de madrugada en el interior; temperaturas mínimas al alza y máximas en retroceso, excepto en el litoral y extremo sur, con pocos cambios; viento flojo y variable rolando de noroeste a norte, que soplará de forma moderada en el litoral y Álava por la tarde.



- CASTILLA Y LEÓN: cielo azul con algunos intervalos de nubes matinales en el extremo norte y noroeste que pueden ocasionar algún banco de niebla, y por posibles chubascos dispersos en el este, acompañados de tormenta seca y fuertes rachas de viento; probabilidad de calima en el sureste; los termómetros marcan un aumento de las mínimas, mientras que las máximas se mantienen sin cambios, y en ligero descenso en el noreste; viento flojo procedente del noreste en el noreste, y variable en el resto.



- NAVARRA: el ambiente despejado se verá empañado a partir del mediodía con nubosidad de evolución en toda la comunidad que puede dejar probables chubascos acompañados de tormentas y posible granizo, más frecuentes en el Pirineo; las temperaturas mínimas suben ligeramente, y las máximas bajan en el noroeste y aumentan en el sureste: viento flojo del sureste, girando a noroeste moderado por la tarde, soplando en rachas muy fuertes en las proximidades de las tormentas.



- LA RIOJA: cielo sin nubes, que aparecerán a partir de la tarde y no se descarta que dejen algunos chubascos dispersos con tormenta seca y rachas de viento fuerte; probabilidad de calima en el sur; temperaturas sin cambios o en ligero ascenso; viento con origen sureste en el valle, y suroeste en la Ibérica, flojo en general.



- ARAGÓN: el cielo se cubrirá partir del mediodía, y podrá dar lugar a tormentas secas con rachas fuertes o muy fuertes de viento, más probables en zonas de montaña, especialmente el Pirineo occidental, y sin descartar que vayan acompañadas de granizo y se extiendan a zonas próximas; la visibilidad se puede ver reducida por polvo en suspensión, especialmente en el tercio sur; los termómetros tienden al alza, con máximas significativamente altas en toda la comunidad; viento variable y flojo, con predominio de la componente sur y ganando en intensidad a partir de la tarde.



- CATALUÑA: la nubosidad en zonas de montaña puede dejar tormentas secas con rachas fuertes de viento, más probables en el Pirineo occidental y zonas altas del interior sur de Tarragona; el polvo en suspensión puede reducir la visibilidad; suben las temperaturas, especialmente las máximas; viento flojo y variable, procedente del sur por la tarde.



- EXTREMADURA: cielo despejado en general, acompañado de una posible calima y pocos cambios en las temperaturas, en ligero ascenso las mínimas y en ligero descenso las máximas; el viento será flojo y variable, salvo en las horas centrales del día, cuando sople del oeste y suroeste.



- COMUNIDAD DE MADRID: día con pocas nubes, que aparecerán durante las horas centrales y pueden dar lugar a tormentas secas aisladas durante la segunda mitad del día; baja probabilidad de calima; las temperaturas se mantienen o suben ligeramente; viento flojo y variable, ganando en intensidad en las horas centrales y con rachas muy fuertes en las zonas de tormenta.



- CASTILLA-LA MANCHA: despejado, con nubosidad de evolución durante las horas centrales del día, sin descartarse tormentas secas aisladas menos probables en el tercio occidental; probabilidad de calima; escasos cambios en las temperaturas, predominando los ascensos; viento flojo y variable con intervalos de sur y suroeste a mediodía, y posibles rachas muy fuertes asociadas a zonas con tormenta.



- COMUNIDAD VALENCIANA: intervalos de nubes, con nubosidad de evolución en el interior septentrional a partir del mediodía que pueden dejar tormentas secas con rachas fuertes de viento; probable reducción de la visibilidad por polvo en suspensión en zonas altas; temperaturas al alza, con máximas significativamente altas en zonas del interior, y se mantendrán sin cambios en el litoral central; el viento soplará variable y flojo, con predominio de las componentes sur y este por la tarde.



- REGIÓN DE MURCIA: cielo nuboso, abriéndose en claros por la tarde, y sin descartar tormentas secas aisladas en las sierras; probabilidad de calima; los temperaturas máximas ascienden y las mínimas se mantienen; viento flojo y variable en el interior, soplando del este en el litoral.



- ISLAS BALEARES: brumas matinales y calima darán paso a cielo poco nuboso; los termómetros experimentarán una subida de las temperaturas diurnas, y no reflejarán cambios en las nocturnas; viento flojo y de componente este, con brisas débiles por la tarde.



- ANDALUCÍA: cielo por lo general despejado, aunque no se descartan nieblas en el litoral e intervalos de nubes en la mitad oriental, donde se puede formar alguna tormenta seca aislada en el interior; probabilidad de calima; las temperaturas no sufren cambios, salvo las máximas, que suben en la mitad occidental y en el interior extremo oriental; viento variable y flojo con predominio de la componente sur. Levante en el litoral almeriense y el Estrecho.



- CANARIAS: el cielo cubierto en el norte de las islas puede ocasionar lluvias débiles en las islas de mayor relieve, en especial en medianías durante la primera mitad del día, remitiendo por la tarde en amplios claros, mientras que en el resto de zonas predomina el ambiente despejado; las temperaturas máximas experimentarán una subida entre ligera y moderada en zonas de interior, medianías y cumbres, y no sufren cambios en la costa, al igual que las mínimas; viento procedente del noreste, que será más intenso en zonas bajas de las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas por la tarde y soplará en forma de brisas en la costa suroeste.