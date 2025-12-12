El artista granadino y la cantante gaditana ya dejaron huella con 'Romero Santo', incluido en 'Torii Yama'

Dellafuente revoluciona el Metropolitano con un espectáculo sin precedentes: invitados y sorpresas de su concierto

Compartir







Dellafuente no podía despedir un año tan decisivo sin un último gesto artístico, y ahora llega de la mano de Judeline, con quien publica 'Tiempo Pasa'.

La colaboración de ambos artistas funciona como adelanto del próximo EP de la artista gaditana, 'Verano Saudade', y al mismo tiempo, como el cierre perfecto de un 2025 que ha consagrado al granadino como una auténtica leyenda de la música española.

La canción vuelve a unir a un tándem que ya dejó huella con 'Romero Santo', incluido en 'Torii Yama', y lo hace desde la sensibilidad y la introspección.

Judeline canta con una mezcla de dulzura y melancolía sobre la nostalgia, mientras que Dellafuente entra con un alegato sobre la libertad personal, fiel a su filosofía de vida: actuar desde la coherencia interna, desde las propias creencias y desde un código propio que no necesita validación externa.

Un 2025 lleno de éxitos

Con 'Tiempo Pasa', Dellafuente cierra definitivamente un 2025 monumental lleno de éxitos. Comenzó fuerte con dos Estadios Metropolitanos abarrotados, una gesta con la que se convirtió en el primer artista independiente de España en llenar dos veces ese recinto.

Su propuesta en directo, una producción monumental con el agua como elemento escénico central y en la que la web de Informativos Telecinco estuvo presente, se convirtió en uno de los espectáculos del año.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Otros artistas como Lia Kali, la propia Judeline, Pepe y Vizio, Rels B, RVFV, Morad y Amore fueron otras de las sorpresas de las dos noches de Pablo Enoc -nombre real de Dellafuente- en el Metropolitano.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

A ello se sumó su memorable actuación en los 39º Premios Goya, con la que consiguió emocionar al público bajo el título 'Verde', presentada como un homenaje al poema 'Romance sonámbulo' de Federico García Lorca.

Este año también ha protagonizado publicación de 'Rondo', un EP que funcionó como antesala de sus conciertos masivos.

Y por si el año no fuese ya suficientemente simbólico, el intérprete de 'Malicia' recuperó una parte de su historia con la reedición en vinilo de 'Azulejos de Corales', su álbum debut, una pieza que en su momento lo situó como referente absoluto del llamado folklore contemporáneo y que este año ha cumplido una década.

Tras los conciertos de verano, Dellafuente parecía haber cerrado un ciclo, pero en noviembre trajo otra sorpresa: El Encuentro, la espectacular celebración de los 40 años de Apple en España con la que confirmó su vuelta para 2026, un mensaje claro de que el artista sigue escribiendo su propio camino y de que seguirá sorprendiendo a sus fans.