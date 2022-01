Nona Sobo, sobre Jose Coronado, su padrino y 'abuelo' en 'Entrevías': "Ha sido un honor trabajar con él"

Irene es una joven "vietnamita pija" que sus padres adoptaron cuando era pequeña, pero ahora su madre Jimena es incapaz de controlar. Tras incidente familiar, Tirso (Jose Coronado) se ve en la necesidad de hacerse cargo de su nieta pero su relación no será del todo buena. La convivencia entre abuelo y nieta será complicada desde el primer momento.

Es un "choque de generaciones", ha explicado Coronado sobre su relación con Irene, pero esta relación hará que se miren en el espejo, "es un reflejo de la sociedad actual que nos hará pensar en cómo actuamos con los que no son iguales a nosotros".

Para esta actriz novel, Coronado se ha convertido en su padrino profesional, "ha sido un honor trabajar con él, me ha ayudado desde el minuto 0, día a día, enseñándome laboralmente y no laboralmente", ha asegurado Nona Sobo, "forma parte de mi vida, estoy muy contenta y ha sido todo un honor", ha añadido.