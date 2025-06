Esta olla programable de Cecotec con sistema inteligente y 6L de capacidad ¡está de ofertón!

telecinco.es 03 JUN 2025 - 12:02h.

La GM H Deluxe incluye 19 modos de cocina, sistema inteligente de cocción, tiene 6 litros de capacidad y puede ser tuya por 20 € menos.

Los mejores robots de cocina de este año: más valorados, marcas y precios

Te gusta la comida, pero no tanto cocinar. Aun así tienes que hacerlo, y supone toda una odisea para ti. Pero no te preocupes, porque la tecnología te lo va a poner mucho más fácil, sobre todo la de Cecotec. La famosa marca española tiene en oferta una olla inteligente de 6 litros con la que puedes preparar de todo aunque no sepas ni encender un fogón, y además ahora la ha rebajado a un precio de lo más irresistible. Va a hacer que quieras cocinar más que nunca.

¿De qué modelo hablamos? De la Olla programable Cecotec GM H Deluxe. Esta olla suele estar disponible por unos 130 €, pero la tienes rebajada a menos de 110 € por tiempo limitado gracias a las ofertas que tiene en marcha la tienda oficial de Cecotec. Una oportunidad que no puedes dejar pasar, y que no vas a dejar pasar si sigues leyendo. ¿Por qué? Porque vamos a contarte todo lo que ofrece y cómo lo ofrece.

Con la Olla programable Cecotec GM H Deluxe vas a convertir tu cocina diaria en una experiencia totalmente sencilla y en una sinfonía de sabores diferentes repleta ded posibilidades. Este robot multifunción te permite preparar todo tipo de platos en tiempo récord gracias a su sistema inteligente GMCore, que adapta la cocción según la cantidad de comida. Además, tiene una capacidad de 6 litros que es ideal si quieres elaborar platos para toda la familia sin tener que repetir elaboraciones, y cuenta con una tapa abatible que te permite servir o remover sin ensuciar nada.

Este modelo ofrece hasta 19 formas distintas de cocinar. Permite hacer desde guisos tradicionales, arroces, postres o pan, hasta recetas al vapor o a presión, y todo con un control digno de los mejores profesionales. Por otro lado, la tapa Advance se encarga de liberar la presión de forma cómoda y limpia, evitando las salpicaduras tan habituales en otras ollas. Asimismo, tiene una báscula integrada que permite pesar los ingredientes directamente en la cubeta, lo que facilita aún más las cosas para conseguir resultados perfectos, sobre todo en repostería.

Comprar en Cecotec por ( 129 ) 109,90 €

Incluye un modo Eco que es ideal si quieres ahorrar energía sin renunciar al sabor, y se puede programar con hasta 24 horas de antelación para que la comida esté lista cuando llegues del trabajo o de la calle. También hay que destacar su cubeta Excelsior, que tiene un revestimiento antiadherente de alta calidad con el que ningún alimento se queda pegado, por delicado que sea.

Añade a todo esto una pantalla LCD con guía por voz en varios idiomas, diferentes niveles de temperatura y presión y el descuentazo que tiene en Cecotec y tienes todos los ingredientes para una compra perfecta. ¡Aprovecha y llévatela ya por solo 109,90 €!

