Tres recetas fáciles para sorprender con el aperitivo estrella: las patatas fritas

telecinco.es 07 AGO 2025 - 09:00h.

Con estas tres recetas podrás elevar tus aperitivos al siguiente nivel con ingredientes sencillos, pero creando una mezcla de sabores brutal

Desde picante, hasta sabores suaves: las mejores combinaciones de sabores para elevar unas patatas fritas a la hora del aperitivo

Compartir







El aperitivo antes de sentarnos a la mesa a comer no puede faltar, y menos en verano mientras disfrutamos del buen tiempo con familia y amigos. Las patatas fritas son un clásico cuando queremos picar algo, pero podemos elevar este aperitivo con unos pocos ingredientes para sorprender e impresionar a nuestros invitados de una manera muy fácil.

Con estas opciones, podrás darle una vuelta al típico aperitivo y añadir una fusión única de sabores. Los ingredientes son sencillos de encontrar y, a lo mejor, ya tienes alguno en tu cocina. En primer lugar, vuelca tus patatas fritas Clásicas de Mercadona en un bol y comienza a tunear este plato. Te dejamos tres opciones para que pruebes a dipear con este aperitivo, pero las recetas son infinitas, ¡y tú eres el chef!

Para los valientes que les encanta el picante

Si eres una persona que le gusta los platos con personalidad y los sabores picantes, este aperitivo es para ti. Una combinación llena de carácter con jalapeños, aceitunas verdes y mejillones en escabeche. Además, añádele un toque ahumado con un poco de pimentón y tendrás un entrante atrevido y lleno de sabores. ¡Va ideal con una cerveza o un vermut bien fresquito!

Fresco y cremoso: ideal para cualquier ocasión

¿Eres de sabores cítricos? Entonces este es tu plato. Con tu bol de patatas fritas lleno, añade queso Ricotta y unos pedazos de salmón ahumado. Añade el jugo de un limón para darle un toque fresco y, por último, esparce unas alcaparras por encima. ¡Listo! Ya tienes un aperitivo con una explosión de sabores increíble que combina a la perfección con una copa de vino blanco o espumoso.

Transpórtate hasta la Toscana

Sabores intensos al más puro estilo Mediterráneo, una copa de vino rosado o un vermut, ¿Qué más se puede pedir? Con el bol de patatas listo, añade unos boquerones en vinagre y las aceitunas negras a rodajas de Hacendado, que son nuevas y vienen sin líquido y listas para cualquier ocasión. Puedes complementar esta mezcla con unos tomates secos y, para fusionar todos los sabores, un poco de pesto.