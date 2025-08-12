El aspirador sin cable "todoterreno" de Dyson: ¡ahora está rebajado 200€!

telecinco.es 12 AGO 2025 - 12:59h.

El Dyson V15 Detect ajusta la potencia automáticamente para maximizar su autonomía, se convierte en aspirador de mano y tiene un precio increíble.

Las aspiradoras sin cable son el culmen de la comodidad: aspiran bien la suciedad, se adaptan a diferentes tipos de superficies y además se pueden convertir en aspiradores de mano para limpiar cualquier cosa. El único inconveniente que tienen es que los modelos buenos, los que son potentes y ergonómicos, suelen ser caros. Por suerte, hay ocasiones en las que esa barrera del precio se reduce enormemente, como acaba de hacer Dyson con el aspirador sin cable Dyson V15 Detect, al que ha rebajado 200 €.

Es un modelo que tiene todo lo que le puedes pedir a una aspiradora de este tipo, y que encima ofrece más: más autonomía, con 60 minutos a pleno rendimiento; más inteligencia, con un sistema de ajuste de potencia automático, más modos, más filtros y más facilidades para encontrar la suciedad y evitar enredos si tienes mascotas de casa. ¡Y encima está de oferta!

¿Por qué te lo recomendamos?

El cabezal Fluffy Optic es bueno para evitar enredos, pero también encuentra mejor la suciedad gracias a la luz integrada.

La batería dura hasta 1 hora limpiando sin perder potencia.

Con la pantalla LCD ves fácilmente el modo escogido y la batería restante.

Puede ajustar la potencia automáticamente según el tipo y la cantidad de suciedad que detecta.

Comprar en Dyson por ( 799 ) 599€

Aspirador sin cable Dyson V15 Detect

Si conoces a Dyson, ya sabrás que son toda una eminencia en esto de la limpieza. Abogan muchísimo por tres cosas: la ergonomía, la versatilidad y la potencia. Por eso el V15 Detect es tan ligero y manejable. De hecho, es fácil hasta de limpiar, ya que su cubo de suciedad de 770 mililitros se puede desacoplar con un simple toque para vaciarlo. Además, su brazo se puede desacoplar para colocar directamente cabezales cerca del mango y convertirla en aspirador de mano.

La puedes usar para limpiar suelos duros, bajo muebles gracias a su luz integrada, arrasar con pelos gracias al cabezal especial para mascotas y hasta limpiar muebles, cortinas, techos, esquinas y coches. Vale para todo, y lo que es mejor, no decepciona en ninguno de sus frentes.

¿Qué opinan quienes la tienen?

Lo que más valoran quienes usan esta aspiradora es su versatilidad, su potencia y la comodidad que da a la hora de limpiar cualquier superficie. Puedes ver algunas opiniones a continuación:

"Me compré la aspiradora v15, y no se vivir sin ella. Pienso en lo que hacía antes y me parece impensable. Es un antes y después, la utilizo para todo."

"Me parece una aspiradora estupenda. Mucha potencia y tiempo suficiente para aspirar toda la casa. El cepillo con la luz láser es muy eficiente."

"Estoy encantada, tengo una perrita y todo el año suelta pelo, y con esta aspiradora lo tengo todo controlado, la recomiendo."

Descuento de 200 €, limpieza de calidad sin complicaciones y entrega en un plazo máximo de 72 horas. Dyson te lo pone muy fácil con este modelo de aspirador.

