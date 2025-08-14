Esta afeitadora eléctrica de Philips es una de las más rápidas del mercado, ¡y ahora cuesta 170 € menos!

telecinco.es 14 AGO 2025 - 11:25h.

Dar el salto del afeitado manual al eléctrico es como descubrir un mundo completamente nuevo, y más cuando usas maquinillas que son realmente buenas. Los modelos más top se pueden mojar, se ajustan con precisión a tu rostro y logran cortar mucho más rápido el pelo sin irritación, ni tirones, ni complicaciones. Philips es especialista en esto, y su Afeitadora eléctrica Philips i9000 Prestige Ultra es la prueba fehaciente de ello. Es la maquinilla que estás buscando.

¿Por qué? Para empezar, porque es mucho más precisa, más inteligente, más resistente y más duradera. Vale tanto para el afeitado diario como para esas veces que te dejas crecer la barba y decides reiniciar tu look. Corta a ras y con suavidad, ajusta la potencia correcta en todo momento y, además, está rebajada de casi 500 € a menos de 330 €. ¡Es ideal!

Se adapta muy bien a todas las formas de tu rostro gracias a sus cabezales flexibles.

Corta muy rápido y muy apurado gracias a la tecnología NanoTech de sus cuchillas, muy rápidas y en gran cantidad.

Se puede usar también en la ducha gracias a su diseño resistente.

Viene con un recortador de precisión y un estuche perfecto para llevarla contigo a cualquier parte.

Afeitadora eléctrica Philips i9000 Prestige Ultra

Afeitar una barba de varios días exige varias pasadas, pero con la Afeitadora eléctrica Philips i9000 Prestige Ultra no es así. Sus cuchillas de doble filo y su motor se encargan de que consigas lo que quieras con una sola pasada, ahorrando tiempo y también ahorrando irritación y daños en la piel. Se adapta fácilmente a cualquier tipo de pelo, ya que tiene la tecnología SkinIQ Pro, con varios modos que ajustan la potencia, presión y el movimiento de las cuchillas.

Si te pasas con la presión, sus sensores te avisan; si te queda poca batería, te avisa; si no haces el mejor movimiento, también te avisa. En definitiva, te ayuda a afeitarte mejor, en menos tiempo y con mejores resultados. ¡Y además su batería dura varias semanas! Es perfecta para cualquier tipo de barba.

Esto opinan quienes lo tienen

Todo el que la compra queda más que satisfecho por lo bien que apura, lo fácil de usar que es y su buena autonomía. Aquí puedes ver algunas valoraciones de usuarios de la Philips i9000 Prestige Ultra:

"La maquinilla es la caña, fácil de usar y para mí, la top de las maquinillas eléctricas. "

"La verdad es que llevo tiempo utilizando máquinas de la línea 9000 tiempo y está supera a las anteriores. Vale la pena hacer la inversión."

"Máquina 10/10. Va super bien y además con el estuche que te carga la máquina te dura hasta 6 semanas."

Comprar en Amazon por ( 499,99 ) 329,99 €

Un precio redondo para una máquina con la que podrás tener tu barba siempre a raya. Aprovecha esta oferta, llévatela por 329,99 € y la tendrás en casa hasta en 24 horas.

