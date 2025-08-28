Esta temporada estrena las Skechers Graceful Get Connected ahora por menos de 40€ (antes 55€)

telecinco.es 28 AGO 2025 - 14:00h.

Espuma viscoelástica, suela de caucho, diseño flexible y transpirable: usar las Skechers Graceful Get Connected es como caminar sobre una nube.

Compartir







¿Trabajas en hostelería? ¿Haces mucho deporte a diario? Si eres una persona que tiene que pasar muchas horas de pie o se mueve constantemente, debes saber que el calzado es importantísimo, pero por eso mismo estás aquí. Estás buscando unas buenas zapatillas de mujer que cuiden tus pies y tu salud, y las Skechers Graceful Get Connected no solo lo consiguen con su diseño ligero y flexible, sino que además te lo ofrecen por menos de 40 €.

Estas deportivas están en oferta en Amazon, y son una compra prácticamente obligatoria si quieres cuidar tus pies. Tienen espuma viscoelástica, una suela de caucho con una tracción ideal sobre cualquier terreno, y hasta un forro interior de lo más suave. Cuidan y protegen tus pies hagas lo que hagas.

Lo mejor de estas zapatillas

La plantilla con efecto memoria se adapta al pie y es muy transpirable.

Su suela, ligera y flexible, absorbe muy bien los impactos para que no notes nada en los pies.

Están hechas para poder lavarse a mano fácilmente.

No rozan los pies. Ahí también son comodísimas.

Comprar en Amazon por ( 54,95 ) 39,19 €

Skechers Graceful Get Connected para mujer

Si va a ser tu primera vez, olvídate de lo que hacen otras zapatillas, porque las Skechers Graceful Get Connected juegan en otra liga. Son ligerísimas y muy suaves pero, sobre todo, están pensadas para proteger tus pies y hasta tu postura si pasas muchas horas de pie o haces mucho ejercicio. Sus plantillas y suelas ofrecen un acolchado viscoelástico y un acabado que absorbe impactos, dando un soporte sólido y cómodo para el pie.

Pero lo más sorprendente es que son muy ligeras y frescas, sin dejar de proteger el pie. Su diseño transpirable, con tecnología Air Cooled, te da la máxima comodidad aunque pases muchas horas con ellas; y su acabado de perfil bajo evita los roces. Es el calzado ideal si tu trabajo te exige mucho movimiento u horas de pie, o si simplemente tienes una rutina muy ajetreada.

¿Qué opinan quienes las usan?

Más de 63.000 valoraciones con una nota media de 4,6 sobre 5 en Amazon dejan claro el nivel de satisfacción que hay con estas Skechers. La comodidad, la seguridad y hasta el estilo que dan al pie tienen enamoradas a todas las personas que las compran y las usan incluso en trabajos duros. Mira estas reseñas:

"Son demasiado cómodos, son super livianos y acolchados, son estupendos para aguantar caminadas largas y pesadas, aparte son demasiado bonitos y hacen lucir el pie más pequeño.. Los recomiendo 1000 %."

"Siempre he tenido problemas de fascitis y todos los dolores de pies que una pueda tener. Llevo aproximadamente un mes con ellos y no me duelen en absoluto. Son más cómodos que unas zapatillas de estar por casa"

"Estas zapatillas han sido una grata sorpresa. Desde que las uso, mis pies se sienten cómodos y frescos durante todo el día."

Comprar en Amazon por ( 54,95 ) 39,19 €

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.