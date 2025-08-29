telecinco.es 29 AGO 2025 - 12:14h.

8,5 litros, temperaturas máximas de 200 ºC, circulación de aire caliente y un diseño compacto: la Midea XXL es una de las mejores air fryers.

Llevas tiempo buscando una air fryer buena y con mucha capacidad. Hay muchos modelos que cocinan varias raciones de una sola vez, tienen interfaces muy intuitivas y hasta modos preconfigurados para cocinar de forma prácticamente automática, pero son demasiado caros. Afortunadamente, la Freidora de aire Midea XXL está de oferta en AliExpress y cumple con todo eso, menos con el aspecto del precio, ya que está rebajada a solo 61 € de los 205 € que suele costar.

Hablamos de un modelo con 8,5 litros de capacidad, de diseño elegante y compacto que cabe en cualquier cocina, con tecnología de circulación de aire para dar acabados crujientes con interiores bien cocinados, y tan fácil de usar como pulsar una pantalla táctil un par de veces. Y todo esto, con un descuento de más de 140 €.

Lo mejor de esta freidora

Tiene 8,5 litros de capacidad, que dan para muchas raciones, hasta 1,5 kg de patatas fritas de una sola vez.

Incluye 8 modos de cocina preconfigurados para que no te compliques.

La tecnología de circulación de aire HeatXpress hace que los alimentos se cocinen mejor.

Ocupa muy poco espacio para la capacidad que tiene, y apenas emite sonidos.

Comprar en AliExpress por ( 205,42 ) 61,11 €

Freidora de aire Midea XXL

El equilibrio entre tamaño y eficiencia es lo que más sorprende de la Freidora de aire Midea XXL, ya que permite hacer casi 9 raciones de una sola vez, lo que la hace ideal para familias numerosas o comidas con amigos. Ahorras tiempo y esfuerzo con ella, mientras ves además cómo todo se cocina gracias a la ventana de cristal que tiene. Además, la tecnología HeatXpress hace que todo muy bien cocinado gracias a que mueve el aire caliente constantemente.

8 programas preconfigurados, pantalla táctil fácil de usar, diseño compacto y la ventaja de usar solo una cucharada de aceite por elaboración, incluso para hasta 1,5 kg de patatas fritas. Si quieres ahorrar tiempo y esfuerzo cocinando, comer más sano y probar nuevas recetas fácilmente, aquí tienes la oportunidad perfecta.

¿Qué opinan quienes la usan?

Lo que más valoran quienes usan esta freidora de aire de Midea es su enorme capacidad, el poco ruido que hace y lo bien que cocina los alimentos. Puedes ver algunas reseñas reales a continuación:

"Un dispositivo genial. Se pueden preparar muchos platos deliciosos con él. Las papas fritas y las alitas quedan fantásticas."

"Es realmente grande, caben sin problema entre 1,5 y 2 kg de pollo (alitas, muslos, fajos)."

"Funciona muy bien, gran capacidad, simple funcionamiento, bonita apariencia, lo que más me gusta es que no hace sonidos cada vez que toco la pantalla y la señal para finalizar el programa es delicada y bastante corta"

Comprar en AliExpress por ( 205,42 ) 61,11 €

