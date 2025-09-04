telecinco.es 04 SEP 2025 - 17:45h.

¿Cómo es uno de los recintos tecnológicamente más punteros de Europa? ‘Tardear’ viaja a Valencia para descubrir el Roig Arena

El primer concierto se celebrará el sábado 6 de septiembre y estará seguido por otros artistas de talla nacional e internacional

Compartir







Situado en el corazón de Valencia, el nuevo Roig Arena es uno de los centros de eventos culturales, corporativos y deportivos que sitúan a la ciudad como uno de los destinos de referencia en este ámbito a lo largo de todo el año. Víctor Sendra, su director general, estima que, solo el primer año, el recinto acogerá a cerca de 1 millón de personas. Pero ¿Cómo es?

Cuenta con capacidad para hasta 20.000 personas y es uno de los centros tecnológicamente más punteros de Europa, con pantallas de gran resolución. “La inversión ha sido de 400 millones para que podamos disponer, no solo en Valencia, sino también en la Comunidad Valenciana y en España, de un recinto cubierto de estas características”, explicaba el director general.

Además, el Roig Arena cuenta con una gran oferta gastronómica para los visitantes con puestos donde poder disfrutar platos típicos de la cocina valenciana: “Queríamos transmitir a la gente que venga que somos valencianos y qué mejor valencianos que hacer un homenaje a la paella, al arroz, un arroz hecho a leña”, contaba Miguel Martí, responsable de restauración del Roig Arena.

“Es un recinto en el que pueden pasar muchas cosas, que la gente deseé que exista y quiera venir a disfrutarlo”, afirmaba también Víctor Sendra.

Valencia acoge ya cientos de espectáculos en el Roig Arena, completando su oferta de sol, playa y cultura a la orilla del Mediterráneo. El primero de ellos será este mismo sábado 6 de septiembre, en un homenaje a Nino Bravo, pero también pasarán artistas nacionales e internacionales de la talla de Camilo, Manuel Carrasco, Sebastián Yatra o Quevedo.