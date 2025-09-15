telecinco.es 15 SEP 2025 - 11:44h.

Laura Pausini regresa a los escenarios con su gira ‘Yo Canto World Tour 2026/2027’ y actuará en el Roig Arena el próximo 4 de abril de 2026. El nuevo recinto multiusos de Valencia será escenario de uno de los primeros conciertos de su gira.

“Comenzar la gira en España es para mí un regalo y también una decisión muy personal. Ya sabéis, es un país que forma parte de mi historia desde el inicio”, ha asegurado la cantante. Después de España, la cantante visitará Latinoamérica, Estados Unidos, y Europa.

La cantante italiana ha asegurado que los conciertos son la parte “más importante” de sus proyectos y que está “trabajando intensamente” para definir su nuevo capítulo en la música.

‘Yo canto 2’: El nuevo trabajo de Laura Pausini

Laura Pausini lanzará su nuevo álbum ‘Yo canto 2’, que continúa el legado de ‘Yo canto’. Este nuevo proyecto incluirá sus canciones predilectas de artistas latinos y, a diferencia del anterior, también se publicará en español. “Rendir homenaje a canciones del pasado de mis ídolos, más que compañeros y amigos, como una de las mayores formas de respeto, no poniéndome en primer plano sino al servicio de esas canciones con orgullo”, ha destacado Laura Pausini.

Además, la artista, con más de 30 años de trayectoria a sus espaldas, lanza su nuevo sencillo “Mi historia entre tus dedos”, que forma parte de su próximo álbum “Yo Canto 2”. La canción en una reinterpretación de la pieza clásica de cantautor de Gianluca Grignani, publicada en 1994. Los temas de este nuevo disco, así como los grandes éxitos de Laura Pausini formarán parte del repertorio que interpretará en el concierto en Roig Arena.

Más de 75 millones de discos vendidos y tres décadas de carrera

Reconocida como la artista italiana más escuchada en el extranjero, Laura Pausini fue la primera y única italiana en ganar un Grammy. Su trayectoria cuenta con numerosos galardones y más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo. A lo largo de tres décadas de carrera, la italiana ha compartido escenario y estudio con figuras como Luciano Pavarotti, Phil Collins, Céline Dion o Shakira, entre otras.

El 4 de abril, Laura Pausini recalará en el Roig Arena para ofrecer un concierto que emocionará a sus seguidores. Las entradas para el evento están disponibles en la web del recinto.