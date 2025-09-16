Gen5Detect: la aspiradora sin cable de Dyson con más de una hora de autonomía ¡ahora tiene 160€ de descuento!

telecinco.es 16 SEP 2025 - 11:56h.

70 minutos de autonomía, cabezal con luz, tecnología antienredos, potencia automatizada, diseño convertible... Este aspirador de Dyson es inigualable.

Las mejores aspiradoras sin cable del 2025

Odias limpiar los suelos de casa, pero tienes que hacerlo. Ya que estás buscando aspiradoras, ¿por qué no comprar una que sea cómoda, potente y se pueda usar en más sitios aparte del suelo? El Aspirador sin cable Dyson Gen5Detect ofrece exactamente eso, con una autonomía y potencia difíciles de igualar, y con un descuentazo de 160 € en la tienda oficial de la marca.

Es la aspiradora sin cable de Dyson que ofrece la mejor relación entre potencia y autonomía, con una duración de 70 minutos y 280 vatios de succión. Además, viene con tecnología antienredos, por lo que es perfecta para hogares con mascotas; y con cabezal con iluminación, por no hablar de que se puede convertir en aspirador de mano. Un todo en uno que te servirá para lo que quieras.

�¿Por qué los recomendamos?

Tiene una batería con una capacidad enorme: dura hasta 70 minutos limpiando y es intercambiable.

Tiene cabezales de todo tipo: para rincones, para el aspirador de mano, para desenredar pelo y hasta para iluminar.

Ajusta la potencia automáticamente, sin que tengas que hacer nada.

El depósito de suciedad tiene muy buena capacidad, y además vaciarlo es tan simple como hacer un solo gesto.

Comprar en Dyson por ( 899 ) 739 €

Aspiradora sin cable Dyson Gen5Detect

El Aspirador sin cable Dyson Gen5Detect se desmarca enormemente de la mayoría de modelos sin cable por su autonomía de 70 minutos, su potencia máxima de 280 AW y, por supuesto, su ajuste automático. Detecta en tiempo real la suciedad que está aspirando, de forma que ajusta la potencia para maximizar la duración de la batería. Y todo mientras tú simplemente la estás pasando por el suelo, la alfombra o hasta los muebles y el interior del coche. Y es que, con los cabezales que trae y su diseño convertible, puedes usar esta aspiradora para todo, incluso para quitar los pelos de tu perro sin que haya enredos.

Como tiene una pantalla LCD en el mango, siempre estarás al tanto de cómo va la limpieza, y como pesa tan poco, no te molestará nada a la hora de moverla. Limpia muy bien sobre cualquier superficie, y su versatilidad la hace ideal para todo tipo de hogares, hasta aquellos con personas que tienen alergia, gracias a su potente sellado y filtración HEPA. No decepciona.

¿Qué opinan quienes los tienen?

Hemos recopilado las opiniones reales de varios usuarios que tienen esta aspiradora y, como podrás ver, la satisfacción es general por potencia, por facilidades y por versatilidad:

"Me entusiasma el cepillo de luz verde. Ilumina todo lo que no se ve. El problema es que no puedes dejar de aspirar."

"Potente y eficaz. Cara, pero merece la pena."

"Estoy muy satisfecho con las prestaciones de la aspiradora, especialmente con potencia, duración de la carga de la batería y cabezal fluffy optic."

