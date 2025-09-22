telecinco.es 22 SEP 2025 - 09:55h.

¿Cómo conseguir una piel perfecta? Descubre las cuatro líneas de maquillaje para lograr un acabado natural que se adapte a tu piel

Los productos de Mercadona tienen cuatro líneas en función del tipo de piel que tengas

A la hora de hablar de pieles y de maquillaje debemos tener en cuenta que existen casi infinitas posibilidades para encontrar qué productos son los que mejor se adaptan a tu piel. Para conseguir una piel perfecta, ocultar imperfecciones y lograr un maquillaje natural y sencillo debemos escoger el maquillaje y el corrector que mejor se fusiona con nosotros.

Es muy importante tener en cuenta qué necesidades tiene nuestro rostro para escoger el producto que mejor se adapta a nosotros. Por eso, Deliplus ha lanzado cuatro líneas de correctores con distintos tonos para cada tipo de piel, con los que podemos cubrir ojeras, iluminar y darles volumen a distintas zonas de la cara. Estos productos estarán disponibles en todos los Mercadona a finales de octubre.

El maquillaje es uno de los productos más difíciles de escoger, pues escoger un tono erróneo puede hacer un “efecto máscara” que no queremos. Para evitarlo y elegir el tono que más se adecúe a tu rostro, te recomendamos que lo pruebes en la parte de la mandíbula y compruebes con luz natural si el color se funde con tu piel.

Mate Long Lasting

Si tienes una piel de tipo mixta o grasa esta es tu línea. Con su efecto mate y de larga duración, evitarás los destellos indeseados y los brillos del sudor. Aplica el maquillaje con una brocha o una esponja y difumina bien el producto para ocultar los poros y conseguir una piel uniforme. Además, con el corrector mate de Mercadona podrás corregir las imperfecciones de la piel.

Mate stick

Con un acabado mate natural y una textura cremosa, esta línea tiene un formato de aplicación muy cómodo en “stick” perfecto para pieles grasas y mixtas. Existen distintos tonos y tiene una cobertura media en el maquillaje y alta en el corrector, con lo cual es perfecto para un uso diario. ¿Cómo puedes usarlo? Aplica el producto directamente desde el “stick” y difumina con una brocha o una esponja para conseguir un acabado natural y sencillo. Además, el N:400 es el bronceador para contornear el rostro dejando un acabado perfecto ¡No hay una forma más fácil para maquillarse!

Hydra

La línea ‘hydra’ de Deliplus tiene una textura ligera y fluida que se adapta a la perfección a las pieles normales y secas. El maquillaje contiene ácido hialurónico para hidratar y conseguir un acabado uniforme. Además, combina el maquillaje con el corrector de la misma línea, que tiene alta cobertura y te deja una piel fresca y suave.

Sérum

Por último, si tienes una piel seca o madura, tu mejor aliado es el maquillaje y el corrector de la línea Sérum de Mercadona. Tiene una textura ultraligera y una cobertura baja. Se puede aplicar con brocha o con las propias manos. Para corregir e iluminar el rostro de manera más natural, utiliza el corrector con esponja”, que cubre pequeñas imperfecciones.