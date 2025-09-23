V15 Detect: Es una de las mejores aspiradoras sin cable del mercado y Dyson acaba de hundir su precio

telecinco.es 23 SEP 2025 - 12:09h.

1 hora de autonomía, depósito de 0,77 litros, potencia automática, monitor en tiempo real y diseño convertible. Vas a querer la Dyson V15 Detect.

Las mejores aspiradoras sin cable del 2025

Compartir







Limpiar los suelos de casa puede ser una tarea mucho más sencilla si cuentas con las herramientas indicadas, y la Aspiradora sin cable Dyson V15 Detect es precisamente eso. Este modelo es uno de los mejores de Dyson gracias a su combinación de potencia y ergonomía, pero también por sus cabezales intercambiables, su capacidad para adaptarse a cualquier superficie y su gran depósito de 770 ml. Lo tiene todo, y ahora puede ser tuya por 200 € menos.

La aspiradora perfecta para hogares con mascotas, con diferentes tipos de suelos o incluso para coches. Viene acompañada de numerosos accesorios para esquinas, tapicerías y hasta con luz integrada o sistema antienredos. Además, pesa poco más de 3 kg y su batería dura una hora. Es perfecta para sesiones de limpieza largas.

PUEDE INTERESARTE Las mejores aspiradoras sin cable del 2025

¿Por qué la recomendamos?

El cabezal Fluffy Optic, trae una luz láser con la que ves mucho mejor la suciedad, incluso la que parece invisible.

La batería dura hasta 60 minutos y es intercambiable.

Ajusta la potencia solo para aprovechar mejor la batería y te despreocupes de configuraciones.

Con los accesorios y su diseño convertible, la puedes usar para limpiar cualquier sitio.

Comprar en Dyson por ( 799 ) 599 €

Aspiradora sin cable Dyson V15 Detect

La Aspiradora sin cable Dyson V15 Detect está tan segura de lo bien que funciona que no solo te da potencia y buena autonomía, también te muestra en tiempo real lo bien que limpia. Su pantalla LCD muestra la cantidad y el tipo de partículas que se han eliminado, y todo sin perder ni un ápice de potencia gracias a su tecnología ciclónica. ¿Tienes mascotas en casa? No hay problema, porque trae el cabezal Motorbar, que evita enredos de pelo incluso en alfombras y moquetas, y todo evitando fugas de polvo gracias a su diseño sellado y con filtros HEPA de alta capacidad.

Es un aspirador para quienes no tienen tiempo, necesitan un aire limpio y buscan una herramienta de limpieza versátil. Lo puedes usar en suelos de cualquier tipo, muebles y el interior de tu coche gracias a su diseño convertible en aspirador de mano y sus accesorios. En definitiva, vale para todo, pero sobre todo si necesitas una aspiradora que no levante polvo y no tenga problemas con pelos de mascotas.

Comprar en Dyson por ( 799 ) 599 €

¿Tiene buenas reseñas?

Solo en la web de Dyson, este modelo acumula casi 15.000 reseñas con una valoración media de 4,6 sobre 5. Los compradores están encantados con su diseño ergonómico y su potencia. Puedes leer algunas reseñas a continuación:

"El peso, la comodidad con la que gira el cabezal y la luz de suelo la hacen un producto inmejorable."

"Me encanta el cabezal con láser, porque veo el polvo y la suciedad que antes no había podido ver. Y también destaco la capacidad de aspiración, superior a la de la competencia."

"El cabezal con luz te anima a utilizarla cada día. Le instalé la base de pared y fue determinante para hacer cómodo su uso. Creo que ya soy de la secta Dyson..."

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.