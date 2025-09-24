telecinco.es 24 SEP 2025 - 11:29h.

En esta campaña se pone el foco en las personas que ejercen la discriminación y no en las víctimas que sufren el racismo

Existen distintas vías para denunciar los casos de discriminación racial o étnica, de manera telefónica, electrónica o presencial

Compartir







El racismo es uno de los problemas que impactan en colectivos vulnerables de nuestra sociedad. Según datos del Ministerio de Igualdad, solo 1 de cada 5 personas víctimas de discriminación racial denuncian.

El objetivo del Ministerio de Igualdad es romper con una imagen estereotipada y estigmatizada de estos colectivos y poner el foco en quien ejerce la discriminación y no en las víctimas mediante la pregunta: “¿Cómo la miras?”. “Mirar con distinta cara es racismo”, argumentan en la campaña, ya que en algunos sectores de la sociedad aún extraña que las personas racializadas puedan tener determinados oficios, como se muestra en las fotografías.

“Lleva a la reflexión y a la apertura de miras, incidiendo en que cualquier persona sea cual sea el color de su piel, su etnia o procedencia, puede tener cualquier profesión y ocupar cualquier cargo”, explican desde el Ministerio.

Por otra parte, se busca sensibilizar a la sociedad de la necesidad de actuar contra el racismo y la xenofobia.

La importancia de una sociedad diversa

La campaña busca poner en valor la riqueza de una sociedad diversa e incluyente. En esta línea, se lanzan mensajes en clave positiva, porque tiene que dejar de sorprendernos el que haya una jueza gitana, un afrodescendiente médico o una mujer musulmana catedrática.

“España es un país solidario, acogedor, que empatiza, porque está en nuestras raíces, nuestra memoria y en nuestra historia”, recalcan desde el Ministerio y ponen de manifiesto la necesidad de luchar contra un “racismo estructural” que está presente en nuestro día a día.

¿Cómo actuar frente a los ataque racistas y xenófobos?

El Ministerio de Igualdad busca con esta campaña movilizar y animar a las víctimas y testigos de la discriminación racial o étnica para que estos actos no queden impunes. Para ello, existe el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), que tiene asistencia gratuita de tres maneras distintas: