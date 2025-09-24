Xbox Series S: Da el salto a la nueva generación con la consola más pequeña y barata del mercado

telecinco.es 24 SEP 2025 - 11:56h.

Tamaño compacto, diseño elegante en color blanco y un rendimiento ideal para disfrutar de los últimos lanzamientos. La Xbox Series S te va a enamorar.

Todavía no has dado el salto a la nueva generación de consolas, y las continuas subidas de precio hacen que se te quiten las ganas. Sin embargo, puedes hacerlo pagando mucho menos dinero si compras la consola Xbox Series S. Esta versión "light" de Xbox Series X, consolas de Microsoft, es más pequeña y menos potente, pero ofrece todo lo que hace falta para poder disfrutar de los últimos lanzamientos con una calidad y rendimiento impecables. ¡Y solo por 339 €!

Disco duro SSD de 512 GB, posibilidad de accceder a Game Pass, tamaño reducido, muy silenciosa y con un rendimiento realmente sorprendente. Es la compra ideal si no quieres pagar los altos precios de las consolas más punteras o tienes una TV que no es tope de gama. Con ella podrás jugarlo todo sin problemas.

¿Por qué la recomendamos?

Rendimiento de nueva generación con gráficos hasta 120 FPS y 1440p en videojuegos punteros.

Tiempos de carga rapidísimos gracias a su disco duro SSD de 512 GB.

Es compatible con casi todo el catálogo de la consola anterior, mejorándolo.

Con Game Pass accedes a cientos de juegos y estrenos desde el día uno pagando menos de 18 € al mes.

Comprar en PcComponentes por 339€

Xbox Series S

Lo que hace tan atractiva a la consola Xbox Series S es que permite disfrutar de todos los juegos de nueva generación pagando casi la mitad de lo que cuestan los modelos superiores (Xbox Series X y PlayStation 5). Está pensada para aprovechar al máximo su interior, ofreciendo una resolución máxima de 2K y hasta 120 fotogramas por segundo, más que de sobra si no tienes una TV de gama alta y simplemente quieres disfrutar de los nuevos juegos que llegan al mercado. Además, con sus 512 GB de memoria y Game Pass, tienes la combinación perfecta para jugar a todo lo que se lance pagando una cifra irrisoria, y sin problemas de espacio.

Es la consola que necesitas si quieres zambullirte en la nueva generación por mucho menos dinero, y no piensas en lo más puntero a nivel de gráfico. Da acceso pleno a todo el catálogo de Xbox, reduce los tiempos de carga con la función Quick Resume y te sumerge de lleno en sus juegos con sus gráficos y su sonido 3D. Es la mejor opción calidad/precio con diferencia.

¿Qué dicen sus reseñas?

Todas las reseñas de esta consola están de acuerdo en que es sorprendente que pueda mover los juegos más modernos con buena calidad y en tan poco espacio. Puedes leer algunas valoraciones a continuación:

"Me la compré por capricho y la verdad que bastante contento con la consola, bastante completa, un precio asequible y una potencia que no se queda corta comparada con su hermana mayor la Xbox Series X."

"Me gusta, se ve muy bien y además es súper pequeña comparado con la One. Me ha gustado mucho el envío, perfecto y rapidísimo como siempre."

"Calidad precio inmejorable, la mejor consola, por su precio es la más potente del mercado, me encanta poder jugar cualquier juego en una consola tan barata y que ocupa lo mínimo."

