El portátil ASUS que arrasa en PcComponentes hunde su precio �¡con un descuento de 300€!

PcComponentes rebaja el Asus Vivobook Go 15 con un descuento del 36%: disco duro SSD de 512 GB, Windows 11, Ryzen 7 y 16 GB de RAM a precio de risa.

Porque pasas muchas horas en la universidad, porque nunca estás en casa, pero siempre necesitas estar conectado, necesitas comprarte un portátil que sea ligero, con buena autonomía y potente. Uno como el Portátil Asus Vivobook Go 15, que viene con Windows 11 instalado y va como la seda gracias a su procesador AMD Ryzen 7, su disco duro SSD y sus 16 GB de memoria RAM de última generación. Un ordenador con una relación calidad/precio excepcional que, ahora, te puedes llevar por casi 300 € menos.

Un equipo ligero, eficiente y con una pantalla OLED que hace que todo se vea de fábula en ella, casi como en un televisor de alta gama. Si eres una persona que trabaja fuera de casa, un estudiante que necesita un buen equipo para sus largas jornadas en la universidad, o simplemente alguien que busca algo para ver series o películas y jugar de vez en cuando, es una compra idónea.

¿Por qué la recomendamos?

La combinación de procesador AMD y los 16 GB de RAM hacen que ofrezcan un rendimiento perfecto en todo tipo de programas.

El disco duro SSD reduce casi por completo los tiempos de carga.

Pesa poco más de 1,6 kg, es finísimo y tiene una carga rápida que en 49 minutos lo llena al 60%. Perfecto para llevártelo fuera de casa.

La cámara web se ve muy bien para reuniones y videollamadas, y además tiene una tapa de seguridad para tu privacidad.

Comprar en PcComponentes por ( 819,99 ) 519 €

Portátil Asus Vivobook Go 15

Ni esperas para arrancar, ni problemas por la luz. El Portátil Asus Vivobook Go 15 se desmarca de la mayoría de equipos portátiles por su veloz disco duro SSD M2 y su memoria RAM de última generación, junto con su pantalla OLED NanoEdge de 15 pulgadas. ¿Qué significa esto último? Que ofrece colores mucho más vivos y realistas, una mayor fluidez en la imagen, se ve mejor bajo la luz directa del sol y, además, protege tu vista para evitar la fatiga ocular. Es un equipo idóneo si tienes que pasar muchas horas trabajando, estudiando o, simplemente, utilizando el portátil.

Se puede abrir hasta 180º, su autonomía supera las 6 horas de uso y su carga rápida es muy efectiva. Además, tiene un teclado ergonómico que da una experiencia de uso de lo más agradable, lo que lo hace aún más ideal para labores de ofimática o navegación. Por diseño y rendimiento, es perfecto tanto para profesionales como para estudiantes.

¿Qué dicen las reseñas?

Como podrás ver con las reseñas que hemos recopilado a continuación, quienes han comprado este portátil Asus están muy contentos con su rendimiento, su ligereza y, sobre todo, la calidad de su pantalla OLED:

"Este portátil es realmente bueno, mejor de lo que esperaba. Rinde mejor que muchos ordenadores de precio mucho más alto."

"Para todo lo relacionado con ofimática va perfecto, las teclas, la velocidad de carga y la pantalla hace que sea mucho más facil el realizar tareas y jugar juegos ligeros. Dota de gran batería y muchas funciones a explorar."

"Una pantalla de lujo muy fino y ligero. Perfecto si no te dedicas a los juegos exigentes o programación audiovisual."

