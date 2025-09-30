telecinco.es 30 SEP 2025 - 11:37h.

Pantalla de 7 pulgadas, más memoria, mejor soporte y la libertad total de poder jugar en la consola o en la TV.

¿No tuviste la oportunidad de comprarte la Nintendo Switch original? Aunque su sucesora ya está en el mercado, ahora es el momento ideal para hacerse con el modelo definitivo de la original, con la Nintendo Switch OLED. Una versión con el doble de batería, el doble de memoria, un soporte mejorado y una pantalla más grande, nítida y con mejores colores. En definitiva, la mejor versión de esta consola.

Es una compra idónea si te gustan los juegos de Nintendo o si quieres tener una consola que valga para la televisión y como portátil. Además, tiene un catálogo gigantesco con miles de juegos y en el que siempre hay ofertas. Aunque la primera en oferta es la propia consola, ¡ahora la tienes por casi 35 € menos!

Un equipo ligero, eficiente y con una pantalla OLED que hace que todo se vea de fábula en ella, casi como en un televisor de alta gama. Si eres una persona que trabaja fuera de casa, un estudiante que necesita un buen equipo para sus largas jornadas en la universidad, o simplemente alguien que busca algo para ver series o películas y jugar de vez en cuando, es una compra idónea.

¿Por qué la recomendamos?

Es la mejor versión de la Nintendo Switch tanto por pantalla como por memoria.

Te da acceso a miles de juegos, con el extra de poder llevártelos donde quieras.

La batería puede durar hasta 9 horas de forma ininterrumpida.

Varios de los mejores juegos de los últimos 8 años son exclusivos de ella.

La baza principal de la Nintendo Switch OLED frente al resto de consolas es que es una plataforma híbrida: se puede jugar como una portátil, pero también se puede conectar al televisor con la base que incluye. Este modelo, además, es una versión mejorada del original, con una pantalla más grande y OLED que se ve de fábula, el doble de memoria interna (64 GB) para más juegos y, en general, mucho más rápida al descargar juegos digitales. Por otra parte, su soporte mejorado hace que sea ideal para jugar con más personas sin la televisión, ya que se puede ajustar su inclinación para que todos la vean bien.

Es la videoconsola perfecta si pasas mucho tiempo fuera de casa o no tienes un televisor en el que jugar asiduamente. Al mismo tiempo, como cuenta con varios de los mejores juegos de los últimos años, como los últimos Zelda, Mario o Pokémon, la calidad de su oferta de juegos está garantizada.

Comprar en PcComponentes por ( 349,99 ) 315 €

¿Qué dicen las reseñas?

Solo en PcComponentes, la valoración media de esta consola es de 4,8 sobre 5. Sus usuarios es muy valorada sobre todo por la calidad de su pantalla y sus altavoces, así como por su versatilidad. Puedes leer algunas reseñas a continuación:

"La consola es una pasada, grande, con gran definición, viene muy completa y sin más es genial"

"Es una consola bastante económica y compacta, la verdad que no corre los juegos con mucha calidad pero cumple su función para viajes."

"Sin duda, la Switch OLED es mucho mejor que su versión anterior: un poco más de pantalla y calidad superior. Gran compra a un precio inigualable."

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.