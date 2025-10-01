La aspiradora sin cable más top de Dyson hunde su precio con esta oferta: ¡llévatela con 150€ de descuento!

telecinco.es 01 OCT 2025 - 13:33h.

Aspira cualquier superficie, ilumina con su cabezal especial, desenreda pelos y se convierte en aspiradora de mano: la Dyson Gen5Detect lo hace todo.

Las mejores aspiradoras en relación calidad-precio del 2025

Limpiar los suelos de casa no es precisamente la tarea más divertida del mundo, como tampoco limpiar el coche por dentro, o las cortinas, o los muebles. Pero, ¿y si pudieras hacer todo eso con un mismo aparato? La Aspiradora sin cable Dyson Gen5Detect lo hace posible con su diseño convertible y su abanico de accesorios, ofreciendo una autonomía de 70 minutos, una potencia de succión de hasta 280 AW que arrasa con todo y, además, un descuento de 150 € disponible ahora mismo.

Es un aspirador que está entre los más potentes del mundo, y sin cables, que se covierte también en aspirador de mano para llegar a cualquier parte y facilitarte mucho más la limpieza. Aunque tengas mascotas, diferentes tipos de suelo o poco tiempo para limpiar, te va a dar muy buenos resultados en todo momento.

¿Por qué la recomendamos?

El cabezal Fluffy Optic te enseña la suciedad que hay realmente en el suelo con su luz LED.

Se convierte en el aspirador de mano más potente de la marca.

El cepillo Motorbar es perfecto si tienes mascotas en casa, porque desenreda el pelo.

La batería dura hasta 70 minutos, perfecta para limpiezas más largas.

Comprar en Dyson por ( 929 ) 779 €

Aspiradora sin cable Dyson Gen5Detect

El combo de sensor de partículas y sistema ciclónico es lo que hace de la Aspiradora sin cable Dyson Gen5Detect una de las mejores del mercado. Funciona de forma que detecta el nivel y tipo de suciedad en tiempo real, adaptando la potencia en consonancia para no perder succión y, al mismo tiempo, aumentar la autonomía al máximo posible. Todo esto, mientras la usas en cualquier superficie, con cualquiera de los accesorios que trae para rincones, zonas bajas o incluso como aspirador de mano, y con una pantalla LCD que te informa de todo, desde la batería restante hasta la suciedad que estás eliminando.

Como tiene un diseño adaptable y numerosos accesorios, también funciona como aspirador de mano, dando muy buenos resultados en todo tipo de superficies. Es un aparato que te va a hacer la vida más fácil, limpies lo que limpies. Sean paredes, suelos, muebles, alfombras, rincones o el coche, no falla.

¿Qué dicen las reseñas?

Casi 7.900 reseñas en la web de Dyson, y con una valoración media de 4,3 sobre 5. Los usuarios de este aspirador sin cable están muy contentos con su versatilidad, su potencia y su cabezal con luz. Puedes ver algunas reseñas a continuación:

"He notado una gran diferencia en la potencia de aspiración con respecto al anterior. También me gusta mucho la luz del cepillo pequeño, aunque asusta ver la cantidad de polvo que hay cuando parece limpio."

"Me entusiasma el cepillo de luz verde. Ilumina todo lo que no se ve. El problema es que no puedes dejar de aspirar jaja. Todo queda perfecto."

"Estoy muy satisfecho con las prestaciones de la aspiradora, especialmente con potencia, duración de la carga de la batería y cabezal Fluffy Optic."

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.