Este dron de Xiaomi graba vídeo con calidad profesional ¡está rebajado a 45 € (antes 102)!

El Mijia V988 es un dron profesional con cámara y pantalla HD, hasta 3 km de alcance de vuelo, diseño resistente y navegación inteligente.

¿Llevas tiempo queriendo probar el mundo de los drones, pero no te atreves a dar el paso? Con el Dron Xiaomi Mijia V988, vas a perderle el miedo. En primer lugar, porque está pensado para volar evitando obstáculos y volver automáticamente al punto de inicio, en segundo lugar porque graba vídeo con calidad de cine. Y en tercer lugar, porque tiene un descuentazo de casi 60 €.

Es un dron con calidades profesionales pensado para quienes están empezando, gracias a su sencillo control y su estabilidad en el vuelo. Además, su pantalla integrada en el mando te da mucho más control en todo momento. Es ideal tanto si sabes pilotar como si es tu primera vez.

¿Por qué lo recomendamos?

La cámara principal tiene estabilización electrónica y hace que los vídeos queden mucho mejor.

El mando de control viene con una pantalla de 5,6 pulgadas a resolución HD que se ve genial.

Tiene una autonomía de 20 minutos y un alcance de hasta 3 km de vuelo.

Cuenta con un sistema para evitar obstáculos y retorno automático con solo pulsar un botón.

Dron Xiaomi Mijia V988

El Dron Xiaomi Mijia V988 juega en otra liga con respecto a la mayoría de drones del mercado por aspectos como su sistema de estabilidad tanto en vuelo como en grabación, así como el de detección de obstáculos, pensado especialmente para principiantes que están aprendiendo a volar. Cuenta con una función de creación de rutas mediante el móvil que es muy atractivo si quieres grabar rutas predefinidas, e incluso tiene un sistema de seguimiento inteligente y de control por gestos. Y todo esto, grabando vídeo en alta definición con calidad cinematográfica, y con un mando de radiocontrol con el que lo verás todo perfectamente con su pantalla HD de 5,6 pulgadas.

Tanto si estás empezando a pilotar, como si estás buscando algo con lo que grabar tomas imposibles, este dron es ideal para ti. Su manejo es muy intuitivo, y además las funciones de retorno automático, anticolisiones y trazado de rutas lo hacen mucho más accesible.

¿Qué dicen las reseñas?

La estabilidad, calidad de imagen y lo intuitivo que es su control son lo que más destacan todas las reseñas de usuarios que tienen este dron de Xiaomi. A continuación, puedes leer algunas de ellas.

"Estabilidad sólida como una roca, todas las lecturas en normas, potencia de sobra y una amplia gama de funciones."

"¡Excelente dron! Soy principiante, pero este dron es de excelente calidad. Las instrucciones son claras y fáciles de entender."

"La calidad de la cámara es excelente para el precio del dron. El dron es muy estable, aunque se ve afectado un poco por el viento."

