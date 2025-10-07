‘Arte y salud’: Cultura en Vena y Reale Foundation buscan concienciar sobre las nuevas formas de envejecer

telecinco.es 07 OCT 2025 - 09:00h.

El objetivo de Cultura en Vena junto a Reale Fundación, es eliminar estereotipos y concienciar de las nuevas formas de vejez

La exposición puede visitarse en la Sala 30 del Museo Thyssen hasta el 19 de octubre

Compartir







¿Pueden las artes ayudarnos a alcanzar una longevidad plena, saludable y diversa? Esta es la pregunta que lanzan desde la exposición ‘Arte y Salud’, que tiene como objetivo eliminar los estereotipos y promover una nueva forma de vejez más diversa. Estará abierta al público desde el 26 de septiembre hasta el 19 de octubre en la Sala 30 del Museo Thyssen.

La Fundación Cultura en Vena y con el apoyo de Reale Fundación, ha inaugurado la IV edición de la exposición, que está centrada en la nueva longevidad, el edadismo y el bienestar integral de las personas mayores. Esta fundación se ha aliado con HelpAge Internacional España y cuenta con el aval de la SEMEG y la colaboración del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Fundación Pasqual Maragall y de la comisión JubilaRe del Colegio de Registradores.

“Imaginando cómo queremos vivir a esas edades, queremos vivirlas con fuerza, de forma activa”, explicaba Juan Alberto García de Cubas, presidente de la Asociación Cultura en Vena. Por su parte, Arancha Escalada, directora Reale Foundation en España recalcaba la importancia de la cultura como herramienta para “acercar a la ciudadanía realidades que parece que están un poco alejadas”.

La exposición presenta siete obras intervenidas digitalmente, inspiradas en piezas maestras de la historia del arte, que abordan temáticas esenciales sobre la vejez: envejecimiento activo, soledad no deseada, nuevas necesidades, ocio en la adultez, los cuidados y las personas cuidadoras, y las enfermedades neurodegenerativas.

“Hoy en día podemos abordar esa extensión de la vida en unas condiciones perfectamente activas”, afirmaba Evelio Acevedo, director gerente del Museo Thyssen-Bornemisza.

La importancia de reflexionar sobre la salud y las personas mayores

Además, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, celebrado el 1 de octubre, y del Día de Concienciación y Sensibilidad sobre el Edadismo, el jueves 9 de octubre tendrá lugar la jornada de ‘Arte y Salud’ en el salón de actos del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Este encuentro contará con profesionales de la salud, del arte, de la ciencia y de la educación para dialogar en torno a la vejez, el edadismo y las nuevas longevidades. Entre las 9:00 y las 15:00 horas podremos disfrutar de diferentes charlas, ponencias y debates acerca de este tema. Descubre la programación completa de su página web y sigue el evento de manera online para no perderte nada.