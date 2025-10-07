telecinco.es 07 OCT 2025 - 14:07h.

La Smart Band 8 Active de Xiaomi tiene pantalla TFT de 1,47 pulgadas, batería que da para dos semanas y más de 50 modos deportivos. ¡Chollazo!

Si quieres monitorizar mejor tu salud y mejorar tus entrenamientos, necesitas un buen reloj inteligente, pero es posible que no quieras ni pagar los altos precios que tienen ni llevar algo tan aparatoso. Para casos como el tuyo, lo mejor es una alternativa como la Xiaomi Smart Band 8 Active. Esta pulsera smart ofrece un seguimiento completo de la salud, con más de 50 modos deportivos, una batería que aguanta hasta 2 semanas de uso y, para rematar, un precio rebajado de 42 € a menos de 25 € gracias a la Fiesta de Ofertas de Amazon Prime.

¿Te gusta practicar deporte? ¿Pasas muchas horas fuera de casa? ¿Te preocupa no estar durmiendo bien? Con esta pulsera de Xiaomi puedes controlar todo eso fácilmente, ya que cuenta con un enorme abanico de sensores de precisión que miden al milímetro cada pequeño detalle de tu cuerpo y cada sesión de entreno. Y además, lo hace con un potente sistema GPS, una conexión completa con cualquier tipo de teléfono para ver métricas e incluso controlar notificaciones y una interfaz de lo más accesible. ¡Está pensada para todo el mundo!

¿Por qué lo recomendamos?

La pantalla TFT de 1,47 pulgadas se ve perfectamente en cualquier espacio, incluso bajo el sol.

Tiene más de 50 modos deportivos que se adaptan a los objetivos y entrenamientos de cualquiera.

Se puede usar para nadar o bucear, ya que aguanta inmersiones de hasta 5 atmósferas.

La batería dura hasta 14 días con uso normal. Te puedes olvidar del cargador.

Xiaomi Smart Band 8 Active

Vale, ¿y qué tiene la pulsera Xiaomi Smart Band 8 Active que no tengan otras similares? Lo primero y más importante es que esta hace mucho más que contar pasos o darte pulsaciones: hace una valoración completa de tu salud con unas métricas muy avanzadas y una interfaz pensada para que cualquiera pueda leer y entender lo que ve en ella. Además, tiene GPS integrado para registrar rutas y complementarse con modos deportivos para ciclismo o carrera, y todo esto con sensores avanzados que miden con precisión todo: desde las pulsaciones hasta los niveles de oxígeno en sangre.

Por otra parte, está pensada para poder sumergirse en el agua, tanto si es en la bañera como si es en la piscina, ya que resiste hasta 5 atmósferas. A su vez, como tiene el sistema operativo Tizen, se conecta con cualquier teléfono sin problemas, ayudándote a tener un mejor registro de tu actividad y hasta opciones para recibir notificaciones.

Tiene un diseño sencillo que encaja con cualquier estilo, así que es perfecta tanto si eres deportista como si quieres una pulsera que te ayude a controlar tu salud. Asimismo, como cuenta con una batería de 210 mAh, tiene hasta dos semanas de autonomía con una sola carga. Es perfecta si pasas mucho tiempo fuera de casa.

¿Qué dicen las reseñas?

Esta pulsera inteligente de Xiaomi tiene cerca de 20.000 valoraciones en Amazon, y su nota siempre es más que positiva gracias a su diseño práctico, su enorme abanico de funciones y su buena relación calidad-precio. A continuación, puedes leer varias reseñas:

"Muy recomendable. Super precio. Perfecto para deportes y gimnasio aparte de control de sueño etc..."

"Buen reloj. Lo compré de regalo para mi pareja y le encantó. Es delicado, viste bien con cualquier tipo de indumentaria, no necesariamente deportiva."

"Muchas funcionalidades en un diseño atractivo, aunque al principio cuesta adaptarse a la interfaz."

Aprovecha esta oferta del Prime Day de octubre en Amazon y cómprala ya a precio reducido. Además, la recibirás muy rápido gracias al envío gratuito y exprés de Amazon Prime. Ahorras en tiempo y en esperas, ¡son todo ventajas con esta promo!