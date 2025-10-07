Las mejores ofertas Fiesta de Ofertas Prime 2025: tecnología, hogar y belleza con hasta un 70% de descuento

telecinco.es 07 OCT 2025 - 14:02h.

La fiesta de Ofertas Prime de Amazon acaban de dar su pistoletazo de salida hoy martes 7 de octubre y estarán disponibles hasta mañana a las 23:59.

Los mejores auriculares inalámbricos del 2025: Apple, Xiaomi, JBL ¿cuál comprar?

Hoy, martes 7 de octubre, nos hemos levantado con la increíble noticia de que Amazon, el gigante de las compras online, acaban de lanzar su Amazon Prime Day de octubre, al cual ha bautizado para la ocasión como Fiesta de Ofertas Prime 2025. Esta fiesta, que tiene una duración de dos días (7 y 8 de octubre) destaca por ofrecer grandes chollos en las mejores marcas de tecnología, hogar, moda, belleza y muchos más.

Eso sí, estos descuentazos del Prime Day solo duran 48 horas, así que tienes que ser rápido porque, en cuanto el tiempo se acabe, adiós ofertas y adiós oportunidad de comprar a esos precios. Recuerda que para disfrutar de estos descuentos tienes que ser cliente Prime. Hazte miembro aquí.

Tecnología

Teléfono móvil con IA, 256GB y 12 GB RAM

Cámara cuádruple con sensor principal de 200 MP

Pantalla Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,9″

Antes: 1459 € → Ahora: 1099 € (18%)

Ver oferta en Amazon

Auriculares inalámbricos con Bluetooth

Cancelación activa de ruido mejorada (ANC), con el doble de potencia que la generación anterior

Excelente autonomía con hasta 6 horas de reproducción continua (con ANC activado) y hasta 30 horas en total usando la funda de carga

Antes: 229 € → Ahora: 199 € (13%)

Ver oferta en Amazon

El dispositivo más rápido de toda la línea Kindle hasta el momento

Viene con pantalla de 7 pulgadas, con luz ajustable y sin reflejos

Es resistente al agua

Antes: 241,97 € → Ahora: 199,84 € (17%)

Ver oferta en Amazon

Hogar & Electrodomésticos

Cuenta con una potencia de succión extrema de hasta 13.000 Pa

Trae base AutoWash multifunción

Agua caliente, fregado y secado con calor

Navegación inteligente con tecnologías ClearView™ Pro LiDAR y PrecisionVision™ IA

Antes: 1099 € → Ahora: 799 € (27%)

Ver oferta en Amazon

Airfryer con 1700 W de potencia

Tecnología de calefacción uniforme

Capacidad de 5,5 litros

13 programas de cocción preestablecidos

Antes: 139,99 € → Ahora: 79,99 € (43%)

Ver oferta en Amazon

Smartwatches & fitness

Pantalla OLED Wide-Angle siempre activa, más grande y con una visibilidad angular mejorada

Diseño más fino y ligero (es casi un 10 % más delgado que el Series 9)

Batería para todo el día (hasta 18 horas)

Funciones tradicionales como ECG, frecuencia cardiaca y salud general

Antes: 319 € → Ahora: 212,43 € (33%)

Ver oferta en Amazon

Gadgets y accesorios

Altavoz inteligente con WiFi y Bluetooth

Sonido más potente y de mayor amplitud

Controla tu hogar con tu voz gracias a Alexa

Antes: 64,99 € → Ahora: 29,74 € (54%)

Ver oferta en Amazon

Cómo aprovechar al máximo la Fiesta de Ofertas Prime 2025

Sucríbete a Amazon Prime: Recuerda que estas ofertas solo están disponible para usuarios Prime. Así que, antes de hacer tu compra, asegúrate de que tienes la suscripción activa.

Ve preparando tu lista de deseos poco a poco: Para que no se te escape tus ofertas favoritas, una manera muy útil de cazarla rápido es preparar tu lista de deseos con tiempo. Así, podrás ver todo de un solo vistazo.

Activa las alertas de ofertas: La plataforma online de Amazon te ofrece la posibilidad de activar alertas para que, cuando el producto que llevas tanto tiempo deseando, te salte una notificación con su nuevo precio reducido.

No pienses mucho y compra: Los descuentos que lanza Amazon por sus Prime Days son muy tentadores, así que si te algo te gusta y está tirado de precio, haz la compra rápido para no quedarte sin él. Las ofertas de la Fiesta de Ofertas Prime 2025 solo duran 48 horas, pero muchos productos pueden agotarse antes por fin de existencias.

Esta tan solo ha sido una pequeña selección de los chollazos que tienes a tu total disposición durante los dos días, 7 y 8 de octubre, que dura la Fiesta de Ofertas Prime 2025. Recuerda que estas ofertas solo estarán activas estas 48 horas, así que si no aprovechas y haces tu compra ahora, ya no podrás comprarlos con estos descuentazos porque, una vez pasado este periodo de tiempo, sus precios vuelven a la normalidad. Así que... ¡corre que vuelan!

Consulta aquí las últimas ofertas activas

¿Cuándo se celebra la Fiesta de Ofertas Prime 2025?

La Fiesta de Ofertas Prime 2025 se celebra el 7 y 8 de octubre. Durante estas 48 horas, Amazon ofrecerá descuentos exclusivos para clientes Prime. Este evento es una de las grandes citas del año en Amazon, pensada para adelantar compras importantes o aprovechar rebajas antes del Black Friday.

¿Qué tipo de productos están rebajados durante la Fiesta de Ofertas Prime 2025?

Durante los dos días que dura la Fiesta de Ofertas Prime 2025 (7 y 8 de octubre), Amazon lanza chollazos en miles de productos. Las categorías con mayores descuentos suelen ser tecnología (smartphones, auriculares, tablets, etc.), hogar y cocina, belleza, moda, deporte y electrodomésticos. Además, las estrellas del evento son los dispositivos Amazon Devices, como Echo, Kindle O Fire TV, sus precios bajan muchísimo y todo el mundo aprovecha para comprarlos.

¿Es necesario ser miembro Prime para acceder a las ofertas de la Fiesta de Ofertas Prime 2025?

Sí, las ofertas de la Fiesta de Ofertas Prime 2025 son exclusivas para miembros Amazon Prime. Sin embargo, si aún no tienes suscripción, puedes aprovechar la prueba gratuita de 30 días, disfrutar de todos los descuentos y cancelar cuando quieras. Es una forma fácil y sin compromiso de acceder a las mejores ofertas del año.

¿Puedo devolver un producto comprado en la Fiesta de Ofertas Prime 2025?

Sí, Amazon permite devolver cualquier producto comprado durante los dos días que duran su Fiesta de Ofertas Prime 2025 ya que se les aplica las mismas condiciones de devolución que cualquier otra compra realizada dentro de su plataforma. Además, la devolución es un proceso muy sencillo de gestionar que tú mismo puedes hacer desde su aplicación o página web.

