¡Aprovecha ya el Black Friday adelantado de Leroy Merlin con descuentos de hasta el 35%!

21 OCT 2025 - 14:03h.

No hace falta esperar al final de noviembre: Leroy Merlín lanza su Black Friday adelantado con hasta un 35% de descuento en productos de hogar, cocina y más

Este año no hace falta esperar a finales de noviembre para aprovechar grandes descuentos. Leroy Merlin se ha adelantado más de un mes y ya tiene en marcha su Black Friday adelantado, con rebajas de hasta el 35% en un montón de productos para el hogar. Si te preguntas cuándo empieza el Black Friday de Leroy Merlin, la respuesta es clara: ya está aquí. Desde el 21 de octubre hasta el 17 de noviembre, cualquiera puede empezar a renovar su casa con precios muy por debajo de lo habitual.

Y lo mejor es que no hablamos de cuatro cosas contadas, hay ofertas en decoración, climatización, cocina, hogar inteligente y más. Por fin, ese producto que llevas tiempo mirando tiene un precio imbatible.

A veces, esperar al Black Friday tradicional implica llegar tarde a las mejores oportunidades. Aquí, directamente, puedes adelantarte a la avalancha y hacer tus compras con tranquilidad. ¿Necesitas ideas? A continuación, te proponemos distintos productos que están rebajadísimos para que le saques el máximo partido a las ofertas del Viernes Negro de Leroy Merlin.

Consulta aquí todas las ofertas del Black Friday de Leroy Merlin

Decoración

La decoración es ese detalle que, sin hacer grandes cambios, consigue que una casa se sienta mucho más tuya. A veces basta con añadir un elemento con carácter, mejorar la iluminación o aprovechar mejor el espacio. Entre las primeras ofertas destacadas están:

Espejo Barbier Negro D57 Inspire : de 39,99 euros baja a 25,99 euros , con un 35% de descuento . Un diseño sencillo, elegante y fácil de encajar en cualquier estancia, sobre todo si te gusta ese toque moderno que no recarga. Comprar en Leroy Merlin.

: , con un . Un diseño sencillo, elegante y fácil de encajar en cualquier estancia, sobre todo si te gusta ese toque moderno que no recarga. Comprar en Leroy Merlin. Lámpara Colgar Plywood Negra Inspire E27 1L D16 : de 14,99 euros a 11,99 euros ( rebajado un 20% ). Ideal para dar una luz cálida y agradable, perfecta para zonas de comedor o pasillos, con un estilo muy limpio y actual. Comprar en Leroy Merlin.

: ( ). Ideal para dar una luz cálida y agradable, perfecta para zonas de comedor o pasillos, con un estilo muy limpio y actual. Comprar en Leroy Merlin. Estantería metálica Bullrack 183 x 196 x 55 cm 650kg/balda 4B: pasa de 249 euros a 199 euros, rebajado 20,1%. Robusta, práctica y con capacidad de sobra para organizar garajes, trasteros o cualquier rincón que necesite orden. Comprar en Leroy Merlin.

Hogar inteligente: comodidad y eficiencia

La domótica lleva tiempo dejando de ser “cosa de frikis de la tecnología” para convertirse en algo muy útil en el día a día. Poder controlar la temperatura de casa sin estar en casa, o programar consumos eléctricos, no es solo comodidad, también se nota en la factura. En este apartado destacan dos productos con descuento interesante:

Termostato Inteligente Tado V3 con placa de montaje : baja de 129,99 euros a 99,99 euros , con un 23,8% de descuento . Este tipo de termostatos permiten regular la calefacción de forma eficiente y cómoda, aprovechando al máximo la energía. Comprar en Leroy Merlin.

: , . Este tipo de termostatos permiten regular la calefacción de forma eficiente y cómoda, aprovechando al máximo la energía. Comprar en Leroy Merlin. Enchufe WiFi 16A Energeeks con medidor de consumo: de 10,99 euros a 7,99 euros, rebajado un 27,3%. Sencillo, pero muy práctico, permite controlar el consumo, programar encendidos y apagados, y tener un mayor control energético. Comprar en Leroy Merlin.

Son productos que se instalan fácilmente, no requieren grandes obras y aportan bastante valor a largo plazo. Un pequeño cambio que mejora bastante la comodidad diaria.

Tendedero plegable doble ala inoxidable

Este tendedero, que normalmente cuesta 49,99 euros, se queda ahora en 39,99 euros, lo que supone un 20% menos. Es de esos productos sencillos pero que marcan la diferencia en el día a día. Su estructura es estable, aguanta bien el uso frecuente y se pliega con facilidad, así que no estorba cuando no se necesita. Perfecto para quienes prefieren soluciones prácticas.

Comprar en Leroy Merlin

Calor para el invierno, sin pagar de más

Aunque aún no estemos en pleno frío, todos sabemos que cuando llega el invierno las calefacciones vuelan de las tiendas. Anticiparse no solo es práctico, también es una buena forma de ahorrar. Este año, el Black Friday adelantado de Leroy Merlin trae buenos descuentos en emisores térmicos:

Emisor térmico HJM ECL-C9 1500 W : de 329 euros a 237 euros , con un 28% de descuento . Es un modelo cerámico de bajo consumo, programable 24/7 y pensado para estancias de unos 15 m². Comprar en Leroy Merlin.

: , con un . Es un modelo cerámico de bajo consumo, programable 24/7 y pensado para estancias de unos 15 m². Comprar en Leroy Merlin. Emisor térmico HJM ECL-C3 500 W: baja de 149 euros a 118 euros, (un 20,8%). Ideal para espacios más pequeños, mantiene la misma tecnología eficiente, pero en un formato más compacto. Comprar en Leroy Merlin.

La calefacción es de esas cosas que, si se dejan para última hora, acaban saliendo más caras. Este tipo de emisores no solo calientan bien, también están diseñados para consumir menos, algo que en invierno se agradece

Pack WC Roca Legacy Comfort

Este pack, que antes costaba 365 euros, está rebajado a 299 euros, lo que representa un 18,1% de ahorro. Es una opción muy cómoda para renovar el baño sin tener que buscar piezas por separado. Incluye todo lo necesario para una instalación sencilla y un resultado limpio, práctico y duradero. Su diseño es discreto, lo que permite integrarlo fácilmente en baños de distintos estilos.

Comprar en Leroy Merlin

Cocina moderna con precios rebajados

La cocina es uno de esos espacios en los que cada detalle cuenta, y aquí también hay descuentos que no pasan desapercibidos:

Placa de inducción Whirlpool WS B2360 BF : de 419 euros baja a 279 euros , ( un 33,4% ). Combina tres zonas de cocción, incluyendo una grande de 28 cm, potencia de sobra y un diseño elegante. Comprar en Leroy Merlin.

: , ( ). Combina tres zonas de cocción, incluyendo una grande de 28 cm, potencia de sobra y un diseño elegante. Comprar en Leroy Merlin. Placa de inducción Teka IBC 63110 SSM NG: de 269 euros a 189 euros, lo que significa un descuento del 29,7%. También cuenta con tres zonas, potencia alta y un acabado negro que encaja perfectamente en cocinas modernas. Comprar en Leroy Merlin.

Este tipo de placas no solo cocinan más rápido, también consumen menos energía que las tradicionales. Si llevas tiempo pensando en cambiarla, este tipo de descuentos no aparecen todos los días.

Descubre todas las promociones del Black Friday adelantado y renueva tu hogar antes que nadie

El Black Friday 2025 ya está en marcha en Leroy Merlin

La ventaja de esta campaña es clara: empieza antes que nadie. No hay que pelearse con colas interminables ni esperar a última hora para comprar lo que necesitas. El Black Friday no es solo un día. Al menos, no este año. En Leroy Merlin, ya está activo con descuentos de hasta un 35% en una gran selección de productos para hogar, cocina, decoración y climatización.

Consulta aquí todas las ofertas del Black Friday de Leroy Merlin

Con el Black Friday de Leroy Merlin ya en marcha del 21 de octubre al 17 de noviembre, es el momento perfecto para adelantarse y hacerse con productos prácticos y útiles para la casa con descuentos de hasta el 35%.

