telecinco.es 24 OCT 2025 - 13:18h.

Hasta 9 raciones con una sola cucharada de aceite, sin preocuparte por cómo se cocina y con resultados impecables: así se presenta la Midea XXL.

Las mejores freidoras de aire relación calidad-precio del 2025

Compartir







Las air fryers son comodísimas y fáciles de usar, pero normamente se quedan cortas en capacidad. Si estás buscando una y sois muchos en casa, necesitas un modelo como la Freidora de aire Midea XXL. Tiene 9 litros de capacidad distribuidos en horizontal, 8 modos preconfigurados, tecnología de calentamiento rápido y un descuento de más de 157 €.

Es una air fryer perfecta para familias numerosas, reuniones con amigos y hogares en los que se quiere cuidar la dieta, pero no hay tiempo para ello. Tarda poco, necesita muy poco aceite y da muy buenos resultados con cualquier plato.

PUEDE INTERESARTE Las mejores freidoras de aire relación calidad-precio del 2025

¿Por qué la recomendamos?

Tiene 8 funciones en 1: fríe, asa, hornea, calienta, deshidrata y hace mucho más.

Lo cocina todo de forma uniforme gracias a su tecnología de movimiento de aire caliente.

Los 9 litros de capacidad se distribuyen a lo ancho, dando más espacio para hacer mejor los alimentos.

Con la pantalla táctil puedes configurar rápidamente el modo, la temperatura y el tiempo.

Comprar en AliExpress por ( 228,24 ) 70,29 €

Freidora de aire Midea XXL

Tener 9 litros de capacidad no es algo de lo que puedan presumir muchas air fryers, pero la Freidora de aire Midea XXL sí que puede. Está pensada para hacerlo todo más fácil al cocinar, desde poder elaborar más raciones hasta realizar recetas directas gracias a sus modos preconfigurados. Además, su tecnología Rapid Air hace que todo se cocine mejor al mover el aire caliente, y su ventanilla externa te permite ver cómo avanza la elaboración sin tener que detenerla abriendo el cestillo. ¿Y si quieres controlar la temperatura o el tiempo manualmente? También puedes a través de su panel de control táctil, pensado para cualquier tipo de usuario.

Si no tienes tiempo para pararte a cocinar, sois muchos en casa o simplemente quieres comer más sano y barato, esta freidora de aire es para ti. Da para hasta 8 raciones con una sola cucharada de aceite.

Comprar en AliExpress por ( 228,24 ) 70,29 €

¿Tiene buenas reseñas?

Todos los que compran esta freidora de aire destacan lo mismo: su diseño. Ofrece más capacidad a lo ancho, y eso da mejores resultados al cocinar. A continuación puedes ver algunas reseñas de usuarios:

"Muy bonita, gran capacidad, funciona bien. Muy contento."

"Es muy premium, no me la esperaba tan buena. Me encanta que los litros sean a lo ancho para más comida y no como las otras que son altas."

" En vez de ser tipo cubo, es más baja y plana para ganar superficie de cocinado en diámetro. Es lo que buscaba, y tiene buena pinta."

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.