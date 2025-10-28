El HP Pavilion x360 14 es portátil, es tablet y también es un chollazo con este descuento de casi 300 €

telecinco.es 28 OCT 2025 - 12:08h.

Llévate por menos de 800 € este potente portátil convertible, equipado con Intel Core i7, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB y Windows 11 Home.

Cuando pasas mucho tiempo fuera de casa y tienes que trabajar sin importar donde te encuentras, no hay nada como tener un buen portátil. El Ordenador portátil HP Pavilion x360 14 es la opción que buscas si ese es tu caso, no solo por ser potente y fácil de llevar con sus 14 pulgadas y procesador Intel Core i7, sino también por su pantalla táctil que lo vuelve un equipo convertible. Lo mejor de un PC y lo mejor de una tablet, juntos y ahora por casi 300 € menos con esta oferta.

Es un equipo pensado para labores de diseño especialmente gracias a su pantalla, aunque también para el ocio y cualquier otro ámbito profesional gracias a sus prestaciones. Ligero, potente y barato, es justo lo que necesitas si quieres renovar equipo y buscas algo versátil.

¿Por qué lo recomendamos?

Tiene un procesador Intel Core i7 de última generación que rinde de maravilla con sus 5,4 GHz de velocidad.

La pantalla táctil de 14 pulgadas puede rotar hasta 360º para convertir el ordenador en tablet.

Viene con Windows 11 Home ya preinstalado.

Trae 16 GB de RAM y 512 GB de disco duro SSD. Tiene memoria y espacio de sobra.

Comprar en Amazon por ( 1093,40 ) 799 €

Ordenador portátil HP Pavilion x360 14

Pocos portátiles pueden presumir de ofrecer un rendimiento impecable con software pesado y exigente, y el Ordenador portátil HP Pavilion x360 14 no solo puede hacerlo, sino que además añade la posibilidad de usarlo todo directamente a través de su pantalla táctil. Su diseño convertible, junto con su procesador de 10 núcleos y sus 16 GB de RAM, hacen de él una máquina perfecta para labores de diseño. Y sin renunciar a la portabilidad, ya que no solo es ergonómico, sino que también tiene un tamaño de tan solo 14 pulgadas y un peso reducido que te facilitan el llevarlo a cualquier parte. Además, su batería aguanta hasta 7 horas de uso sin tener que cargar, y cuenta con la mejor tecnología inalámbrica y puertos para que te conectes a lo que necesites.

Es un portátil pensado especialmente para diseñadores gráficos o nómadas digitales. Si pasas todo el día fuera de casa, agradecerás su diseño, tamaño y autonomía; si haces labores gráficas, su pantalla táctil te enamorará.

¿Tiene buenas reseñas?

Lo cierto es que casi todas las reseñas de este portátil con pantalla táctil son muy positivas, principalmente por sus especificaciones y la versatilidad que ofrece su pantalla. Aquí puedes leer varias:

"Estoy muy contento con este ordenador. Tiene las características que necesitabad y funciona perfectamente."

"Me encanta su pantalla táctil y lo rápido que es. Lo recomiendo al 100%."

"Este PC híbrido con pantalla táctil tiene una configuración más que correcta para nómadas digitales como yo."

