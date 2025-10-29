telecinco.es 29 OCT 2025 - 16:55h.

Los perfumes son una parte fundamental a la hora de arreglarnos y forman parte de nuestra identidad. Por lo general, las fragancias de lujo suelen ser muy caras y no siempre podemos permitirnos gastar ese dinero, pero oler bien con este tipo de perfumes no es imposible y está al alcance de todos. ¡Te contamos el truco!

divain. es una alternativa accesible a las fragancias de lujo que permite oler increíble sin gastar una fortuna. Estos perfumes son una solución real al tratarse de una equivalencia de fragancias que se inspiran en familias olfativas de perfumes icónicos, consiguiendo olores idénticos a un precio reducido.

Siete perfumes que te cautivarán

divain.056 : Esta fragancia tiene una esencia floral y frutal. Tiene unas notas de salida de grosellas negras, naranja, mandarina, casia, pomelo y bergamota, es ideal para el día a día, especialmente en primavera. Este perfume es juvenil, romántico y dulce.

: Esta fragancia tiene una esencia floral y frutal. Tiene unas notas de salida de grosellas negras, naranja, mandarina, casia, pomelo y bergamota, es ideal para el día a día, especialmente en primavera. Este perfume es juvenil, romántico y dulce. divain.063 : Un perfume floral para mujer que cuenta con notas de salida de magnolia, melón, melocotón, pera, bergamota y mandarina. Es elegante, sofisticado y luminoso y tiene una intensidad moderada.

: Un perfume floral para mujer que cuenta con notas de salida de magnolia, melón, melocotón, pera, bergamota y mandarina. Es elegante, sofisticado y luminoso y tiene una intensidad moderada. divain.163 : Sus notas de bergamota, iris y vainilla hacen de este perfume oriental una experiencia olfativa única. Se caracteriza por ser sensual, intenso y misterioso y es ideal para utilizar de noche, con una presencia duradera y envolvente.

: Sus notas de bergamota, iris y vainilla hacen de este perfume oriental una experiencia olfativa única. Se caracteriza por ser sensual, intenso y misterioso y es ideal para utilizar de noche, con una presencia duradera y envolvente. divain.602 : Moderno, audaz y único, con una mezcla oriental cálida y vibrante, esta fragancia ofrece un equilibrio entre frescura y sensualidad. Es perfecto para quienes buscan una esencia poderosa.

: Moderno, audaz y único, con una mezcla oriental cálida y vibrante, esta fragancia ofrece un equilibrio entre frescura y sensualidad. Es perfecto para quienes buscan una esencia poderosa. divain.106 : Es una fragancia floral intensa que desprende elegancia y confianza. Cuenta con una combinación de frescura y sofisticación, se convierte en el perfume perfecto para los días fríos de invierno. Tiene notas de aldeídos, durazno, bergamota, jazmín y sándalo entre otros.

: Es una fragancia floral intensa que desprende elegancia y confianza. Cuenta con una combinación de frescura y sofisticación, se convierte en el perfume perfecto para los días fríos de invierno. Tiene notas de aldeídos, durazno, bergamota, jazmín y sándalo entre otros. divain.093 : Con una combinación vibrante de notas dulces y florales, es perfecto para quienes busquen un perfume con energía y optimismo. Es dulce, goloso y alegre y, además, tiene notas de pera, iris y praliné.

: Con una combinación vibrante de notas dulces y florales, es perfecto para quienes busquen un perfume con energía y optimismo. Es dulce, goloso y alegre y, además, tiene notas de pera, iris y praliné. divain.039: Su esencia amaderada y especiada es un perfume diseñado especialmente para el hombre. Tiene un carácter masculino, terroso y elegante, con sus notas de naranja, pimienta y vetiver.

Además, divain. cuenta con más de 1.000 referencias de perfumes para que escojas el que mejor se adapte a ti y puedas disfrutar de los olores más icónicos por menos de 20 euros. ¡Descúbrelos todos en su sitio web!