Potencia, comodidad y todo en uno con la batidora de vaso Russell Hobbs 2 en 1 ¡por solo 49€!

telecinco.es 29 OCT 2025 - 10:46h.

Si buscas una forma de preparar batidos, cremas o cócteles en segundos, esta batidora de Russell Hobbs

Las 10 mejores batidoras del 2024: ¿de vaso, de varillas o de mano?

Compartir







Si te gusta cocinar rápido, sin manchar mil cacharros y con resultados que de verdad se notan, la batidora de vaso Russell Hobbs 2 en 1 Stainless-Steel puede ser justo lo que necesitas. Potente, versátil y práctica, está pensada para adaptarse a tu día a día, lo mismo te hace un gazpacho en verano que una crema caliente para cenar en invierno. Y lo mejor es que ahora puedes conseguirla con un descuento del 30% en El Corte Inglés.

No es sólo que triture bien, es que se nota que han pensado en los pequeños detalles que hacen la diferencia. Desde el vaso portátil para llevarte el batido, hasta el sistema de seguridad o el diseño compacto con espacio para guardar el cable. Una batidora de vaso tiene que ser fácil, rápida y duradera, y esta lo cumple con creces.

Lo mejor de la batidora de vaso Russell Hobbs 2 en 1

Motor de 0,8 CV con hasta 22.400 rpm : tritura sin esfuerzo incluso hielo o ingredientes duros.

: tritura sin esfuerzo incluso hielo o ingredientes duros. Cuchilla de 4 hojas de acero inoxidable : pensada para funcionar igual de bien con sopas calientes que con zumos fríos.

: pensada para funcionar igual de bien con sopas calientes que con zumos fríos. Vaso portátil de 600 ml sin BPA : haz el batido y llévatelo directamente, sin cambiar de recipiente.

: haz el batido y llévatelo directamente, sin cambiar de recipiente. Recipiente de cristal de 1,5 L : ideal para cocinar en cantidad sin tener que ir por tandas.

: ideal para cocinar en cantidad sin tener que ir por tandas. Fácil de limpiar: tanto el vaso como la cuchilla se desmontan y van al lavavajillas.

tanto el vaso como la cuchilla se desmontan y van al lavavajillas. Base estable con pies antideslizantes y sistema de seguridad integrado.

Comprar en El Corte Inglés por 49€

¿Por qué elegir este modelo?

Porque esta batidora lo tiene todo, y no necesitas veinte botones ni programas que nunca vas a usar. Aquí tienes dos velocidades, función pulso y picado de hielo, lo justo y necesario para cubrir todo lo que se espera de una buena batidora de vaso. Además, el hecho de que puedas usarla con el vaso portátil o con el de vidrio grande la convierte en una opción muy completa.

Lo que más gusta

Las más de 10 mil valoraciones positivas en Amazon avalan su calidad. Mientras otras batidoras se quedan cortas al triturar hielo o semillas, esta aguanta el tirón sin problemas. Lo que más valoran los usuarios es precisamente lo bien que responde ante cualquier ingrediente y los resultados homogéneos que ofrece.

Ahora mismo está disponible en El Corte Inglés con descuento del 30% y envío gratuito. Es una oportunidad interesante si estás pensando en renovar tu batidora o quieres una opción más completa y funcional.

Comprar en El Corte Inglés por 49€

Esta batidora de vaso de Russell es práctica, potente y con todo lo que se le puede pedir. No necesitas más para preparar tus recetas favoritas sin complicaciones.

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.