Más allá de lo estético: la esencialidad de la belleza

telecinco.es 30 OCT 2025 - 14:18h.

La industria cosmética genera más de 50.000 empleos directos en nuestro país

L'Oréal Groupe cuenta con distintas tecnologías innovadoras en el ámbito del cuidado de la piel y el perfume

La belleza ha sido un lenguaje universal a lo largo de los siglos y ha sido una parte fundamental de las sociedades, evolucionando con ellas con el paso de los años. Actualmente, este sector es fundamental como un motor económico nacional.

L'Oréal Groupe ha presentado el informe 'La esencialidad de la belleza', que destaca cómo la belleza va más allá de lo superficial y se convierte en una necesidad humana profunda. “Autoembellecerse, autocuidarse, crear tu propia imagen ha estado con nosotros desde el origen de los tiempos, y es muy llamativo”, explica Ángeles Caso, escritora, historiadora y comunicadora, en la presentación del informe.

El CEO de L'Oréal Groupe para España y Portugal, Juan Alonso de Lomas, señala que, además, la industria de la belleza genera más de 50.000 empleos directos en España: “Tenemos un impacto positivo en el consumidor. Tenemos productos que ayudan a la higiene, a la salud y a la personalidad de las personas”.

Cuidado de la piel: salud, innovación y autoestima

La rutina del cuidado de la piel ha ganado importancia como un ritual diario de bienestar, y no solo por estética. L’Oréal Groupe alcanzó los 16,4 mil millones de euros en productos de cuidado de la piel en 2023, lo que representa un crecimiento del 10,4% en este segmento. En la actualidad, más de 250.000 profesionales de la salud colaboran con L'Oréal Groupe.

El cuidado de la piel es clave para nuestro bienestar. Ejemplo de ello, y según los datos recogidos por el informe del Grupo, los productos para el cuidado de la piel hacen que el 56% de las personas se sienta más feliz o que el 50% se sienta menos estresado. Y es que los rituales se centran cada vez más en la salud y el bienestar, representando ya el 33% de la inversión en Beauty de los consumidores españoles.

Además, como parte del compromiso del Grupo con la investigación y la innovación, L'Oréal Groupe ha desarrollado diferentes productos para el cuidado de la piel en todas sus marcas, combinando las últimas tecnologías digitales con dispositivos innovadores, incorporando Inteligencia Artificial en los análisis de piel.

Una muestra de ello es la tecnología 'Skin genius', una aplicación para los dispositivos móviles que permite realizar un análisis dermatológico experto mediante un sistema de calificación de la piel. Para el cuidado de la piel, también han elaborado 'Effaclar spotscan', una herramienta de diagnóstico de la piel impulsada con inteligencia artificial combinada con los conocimientos de La Roche-Posay para dar con la mejor rutina para pieles con tendencia acnéica.

¿Cómo influyen los perfumes en nuestra vida?

Los perfumes son mucho más que un aroma: influyen en el estado de ánimo, el estrés y el bienestar mental. Según los datos recogidos por ‘La esencialidad de la belleza’, en España, el 61% lo considera parte de su identidad, lo cual supone un factor decisivo en la sociedad. Este sector tuvo en el año 2023 un valor de más de 35 millones de euros en Europa y L’Oréal Groupe obtuvo 5,1 millones de euros en ventas de fragancias en el mismo año.

Además de su impacto económico, la industria del perfume tiene un papel fundamental en el patrimonio cultural, fomentando el sentido de comunidad y la conexión con los orígenes.

La innovación en el ámbito de los perfumes es una de las claves de L’Oréal Groupe, desarrollando nuevas sensaciones olfativas con experiencias punteras, combinándolas con neurociencia para ofrecer perfumes y asesoramiento. Un ejemplo de este compromiso es la nueva molécula revolucionaria de almizcle lanzada por Prada en 2022, o cómo L'Oréal Groupe fue la primera en hacer que todos sus éxitos de ventas fueran recargables en 2023. Además, ha sido el primer grupo en desarrollar una tecnología de inteligencia artificial para guiar a los consumidores en la tienda y ayudarles así a identificar qué productos necesitan, como es el caso de YSL Scent-Sation.

Gracias a la inversión en innovación y avances tecnológicos, L’Oréal Groupe lidera una industria que no solo repercute positivamente en la economía nacional, sino que además muestra su compromiso social y medioambiental. La belleza trasciende lo meramente estético y se consolida así como una necesidad humana profunda, con impacto directo en la salud, la identidad y el bienestar emocional.