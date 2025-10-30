telecinco.es 30 OCT 2025 - 11:45h.

31,5 pulgadas de tamaño, resolución 2K, 170 Hz de tasa de refresco y un retardo casi nulo: el Asus ROG Strix es ideal para jugar como un pro.

Si quieres dar un salto de calidad y de inmersión a la hora de jugar, no te basta con una pantalla tradicional, debes dar el paso a una curva. Hay muchas opciones a la venta, pero pocas ofrecen lo mismo que el Monitor curvo Asus ROG Strix 31,5", que funciona a resolución 2k con una tasa de hasta 170 Hz sin romper la imagen y con una curvatura idónea para meterte de lleno en tus partidas. ¿Y sabes lo mejor? Que ahora mismo está rebajado un 41%.

Una pantalla perfecta para setups gamers, pero también para trabajar en remoto, por la cantida de espacio de trabajo que facilita. Te da comodidad a la vez que te sumerge en lo que haces y cuida tu vista. Lo hace todo.

¿Por qué lo recomendamos?

Además de su tamaño, ofrece una resolución de 1440p que es ideal para juegos modernos.

La frecuencia de actualización de 170 Hz da mucha más suavidad al movimiento en la imagen.

Tiene un retardo de tan solo 1 ms, lo que es esencial para el juego competitivo.

Es compatible con FreeSync y G-Sync.

Monitor curvo Asus ROG Strix 31,5"

Lo más destacable del Monitor curvo Asus ROG Strix 31,5" no es solo en rendimiento que ofrece a nivel de calidad y suavidad de imagen, sino también su comodidad. Ese radio tan amplio te permite tener más espacio de trabajo ocupando, curiosamente, menos espacio. Además, cuenta con filtros de luz y tecnología antiparpadeos que reducen la fatiga ocular, y una solución que aclara las zonas oscuras de la imagen para que lo veas todo mucho mejor (perfecto para juegos). Como es compatible con las nuevas tecnologías de sincronización de imagen, no tiene problema a la hora de trabajar con altas tasas de fotogramas por segundo sin romper la imagen, y también cuenta con GameVisual, una función que te permite guardar hasta 7 configuraciones distintas de imagen para que elijas la más adecuada según el uso que vayas a darle.

Es un monitor pensado sobre todo para gamers que quieren una experiencia mucho más inmersiva, aunque también es ideal si trabajas desde casa y quieres amplitud para abrir varias herramientas al mismo tiempo.

¿Tiene buenas reseñas?

Este monitor de Asus tiene muy buenas reseñas por dos grandes razones: su tamaño y su tasa de refresco. Como verás en las reseñas de usuarios que hemos recopilado, están más que satisfechos por la calidad general que ofrece.

"Un monitor excelente, la tasa de refresco tan alta junto con la compatibilidad con gsync va perfecta para shooters y juegos de velocidad"

"En el ámbito "gamer" se desenvuelve con muy buena soltura, los 165Hz junto a su pedazo de resolución hacen que la inmersión sea total, aportando una gran fluidez y calidad de imagen."

"Parecería que 32 pulgadas sería demasiado, pero no, es una maravilla, se ve estupendamente, funciona con los juegos a las mil maravillas, y además tiene en el menú bastante opciones de configuración."

