De cliente a fan: así aprovechan los seguidores de Mi Electro las Ofertas FANtásticas

telecinco.es 03 NOV 2025 - 13:03h.

Las Ofertas FANtásticas acaban de llegar al Pre Black Friday 2025 de Mi Electro con los mejores precios en electrodomésticos y un servicio a la altura.

Compartir







¿Cuántas veces has conocido algo (o a alguien) por casualidad y te ha gustado tanto que has repetido? Con esa receta que jamás pensaste que te iba a gustar, ese grupo de música que te recomendaron o una tienda con ofertas brutales y una experiencia de compra todavía mejor. No es fácil llegar a esos pequeños descubrimientos, pero sí lo es quedarte, como le ha pasado a miles de clientes de Mi Electro que han pasado a ser auténticos fans de la marca.

De hecho, una de ellas —Marifé— es la protagonista de la campaña que han lanzado para presentar sus Ofertas FANtásticas. Una clienta que se ha convertido en fan por la calidad de los productos a la venta, pero, sobre todo, por el servicio profesional, los envíos en 24 horas y el asesoramiento 100% personalizado de su equipo de expertos. Y ahora lo celebran con su Pre Black Friday 2025 y las ofertas más top en cientos de electrodomésticos solo hasta el 19 de noviembre.

Descubre todas las Ofertas FANtásticas de Mi Electro

Estas ofertas en electrodomésticos de noviembre llegan para celebrar precisamente a los clientes más fieles y para darle la bienvenida a los nuevos. Con la propuesta de valor que ha fidelizado a tantos usuarios, un servicio a la altura y los precios más bajos del año. ¿Quieres descubrirlos?

Estas son las mejores Ofertas FANtásticas de Mi Electro

Lo más inteligente es que aproveches las Ofertas FANtásticas de Mi Electro para renovar algún pequeño o gran electrodoméstico en casa, o directamente darte ese capricho que llevas tanto tiempo queriendo. Estos son los mejores chollos del Black Friday en electrodomésticos, ¡toma nota!

Chip Exynos W1000 para un rendimiento brutal incluso con apps exigentes, buena velocidad y autonomía.

Incluye el nuevo sensor BioActive con 13 LEDs que controlan los datos de salud más importantes.

GPS de doble frecuencia ultrapreciso perfecto para entrenamientos al aire libre.

Comprar en Mi Electro por ( 499 ) 219€

Pantalla OLED 4K de 5'' con negros puros, contraste infinito y colores brutales.

Con un procesador LG AI Picture Pro y modos Dolby Vision IQ, HDR10 y Filmmaker Mode para disfrutar cada escena como en el cine.

Compatible con AMD FreeSync y NVIDIA G-SYNC para la mejor experiencia de juego.

Comprar en Mi Electro por ( 999 ) 799€

Cafetera semiautomática con molinillo integrado de 25 posiciones.

Cuatro estilos de café y cuatro de espresso (incluye Cold Brew y Over Ice) para disfrutar de tu especialidad favorita en casa.

Espumador profesional con jarra y cuatro tipos de espuma.

Comprar en Mi Electro por ( 549 ) 459,9€

Capacidad total de 390 litros (273 litros de frigorífico + 112 litros de congelador).

Tecnología No Frost y Multi flujo de aire que evita la escarcha y mantiene una temperatura homogénea.

Funciones Humidity Fresh+, y WiFi para controlar el dispositivo incluso cuando estés fuera.

Comprar en Mi Electro por ( 779€ ) 589€

Por qué elegir Mi Electro

Si todavía no sabes por qué elegir Mi Electro (o por qué tanta gente lo hace), los precios de estas Ofertas FANtásticas son una buena razón. Pero todavía hay más. Lo que más valoran los fans de la tienda de electrodomésticos es el asesoramiento 100% personalizado al buscar un dispositivo, los envíos en solo 24 horas y la instalación para grandes electrodomésticos y televisores.

Además, podrás financiar tus compras hasta en 36 meses. Y siempre con el respaldo de una marca que cuida de sus clientes (ahora fans). Es lo que explica que tenga una puntuación de 4,7/5, basada en más de 32.000 reseñas en Trustpilot. Estan son algunas de las opiniones de Mi Electro:

"Experiencia de compra muy agradable: rapidez en el proceso, facilidad en la financiación, envío rápido e instalación correcta. Atención al cliente satisfactoria. ¡Muy contento!".

"Hice una compra online para recogida en tienda. Todo correcto, el pedido lo tenían preparado enseguida y el precio era muy competitivo. Sin duda, repetiré".

Descubre todas las Ofertas FANtásticas de Mi Electro

Y tú, ¿cuánto vas a tardar en hacerte fan? El Pre Black Friday 2025 ya está activo con los mejores chollos en electrodomésticos, ofertas en TV de 65 pulgadas y unos precios a los que no vas a poder resistirte. Eso sí, date prisa, porque las Ofertas FANtásticas terminan el 19 de noviembre, y los mejores precios ya están volando. ¡Como para no ser fan!

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.