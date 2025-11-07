El Lenovo IdeaPad Slim 3 combina lo mejor de un portátil y una tablet por solo 649 € (antes 849 €)

telecinco.es 07 NOV 2025 - 13:34h.

Procesador Intel Core i7 puntero, junto con 16 GB de RAM, disco duro SSD de 1 TB y Windows 11 Home. No se le puede pedir más a este ordenador.

Los 10 mejores ordenadores portátiles del 2025: comparativa y precios

Compartir







¿Buscando un portátil para tus jornadas en la universidad o para tus viajes por trabajo? Si eres un nómada digital, o alguien que simplemente busca un equipo para jugar, ver series y hacer trabajos de ofimática, el Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 es para ti. Este ordenador viene equipado con un procesador Intel Core i7, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB y Windows 11 preinstalado. Lo tiene todo para funcionar con una fluidez envidiable, y ahora te lo ofrece por solo 649 €.

15,3 pulgadas de ordenador que te acompañarán a donde quieras gracias a su ligero y resistente diseño. Vayas donde vayas, este equipo te va a dar siempre lo mejor.

PUEDE INTERESARTE Los 10 mejores ordenadores portátiles del 2025: comparativa y precios

¿Por qué lo recomendamos?

El procesador Intel Core i7 de 10 núcleos mueve cualquier programa, por pesado que sea, con total soltura.

Tiene un disco duro SSD de 1 TB: ni tendrás problemas de espacio, ni tendrás problemas con tiempos de carga.

Cuenta con Wi-Fi 6, así que se conecta a máxima velocidad con cualquier red inalámbrica.

Además de potente, es resistente y ligero, cumpliendo con estándares militares que garantizan su resistencia.

Comprar en MediaMarkt por ( 849 ) 649 €

Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3

La combinación de fluidez y potencia del Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 es precisamente lo que más lo diferencia del resto de portátiles que hay en ese margen de precio. Tener 16 GB de RAM DDR5 y un Intel i7 en un equipo de menos de 650 € es algo muy difícil de encontrar, y es lo que hace que este equipo ejecute cualquier programa, por complejo y pesado que sea, sin problemas. Además, como tiene una pantalla de 15,3 pulgadas a alta resolución, también va genial si quieres usarlo para jugar o ver series o películas, y te lo puedes llevar a donde quieras tanto por su ligero diseño, como por la tecnología Wi-Fi 6, que garantiza la conexión más rápida y estable posible en cualquier red inalámbrica.

Es un portátil pensado para personas que se pasan el día viajando y necesitan un equipo potente para poder trabajar en cualquier parte. No defrauda ni en rendimiento ni en diseño.

Comprar en MediaMarkt por ( 849 ) 649 €

¿Tiene buenas reseñas?

Su fácil instalación, su potencia para labores de oficina o incluso su diseño hacen que este portátil amase cientos de reseñas positivas. A continuación, puedes leer algunas reales:

"El equipo es perfecto para tareas de oficina o para estudiantes. Buen acabado."

"El ordenador me encanta, funciona de lujo . Tenía muchas dudas po el color azul porque no lo veía bien pero es precioso"

"Estoy muy contenta con el PC nuevo. Sólo lo he usado unos días, pero de momento va super rápido, la instalación y primer login fue fácil y siento que la batería dura muchísimo, cosa importante para mí.."

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.