OnePlus Nord 5 vs. Nord CE5: comparativa y cuál es la mejor compra del Black Friday 2025

Si te preguntas qué OnePlus comprar en 2025, enfrentamos al Nord 5 vs. Nord CE5, con sus ofertas de Black Friday, regalos y promociones exclusivas.

El Black Friday se ha convertido en el mejor momento para comprar tecnología, con precios muy poco habituales en otras épocas del año. Este 2025, OnePlus se ha pasado el juego con sus promociones del Black Friday y, en concreto, con sus ofertas en móviles de gama media. El OnePlus Nord 5 y el Nord CE5 son líderes indiscutibles en su catálogo, y una muy buena opción si te preguntas qué móvil comprar en el Black Friday 2025 por menos de 400€.

El primero es un móvil de gama media muy potente y orientado a un rendimiento premium; el segundo, es otro de gama media más equilibrado y accesible. En cualquier caso, acaban de llegar los descuentos OnePlus del Black Friday y puedes conseguirlos en diferentes versiones, a buen precio, con regalos y otros beneficios con el código descuento BLACKFRIDAY2025 solo hasta el 17 de noviembre. Así que si quieres saber qué OnePlus comprar en 2025, enfrentamos el Nord 5 vs. Nord CE5, te contamos qué ofertas tienen, en qué destaca cada uno y cuál es el mejor según tus necesidades. ¡Sigue leyendo!

Ofertas Black Friday 2025 en el OnePlus Nord 5 y CE5

OnePlus Nord 5 vs. Nord CE5, ¿cuál merece la pena? Antes de profundizar en las prestaciones y puntos fuertes de cada uno, tienes que saber que los dos están incluidos en las ofertas en móviles de gama media de OnePlus. Recuerda aplicar el cupón BLACKFRIDAY2025 en el carrito y te beneficiarás, sin hacer nada más, de estas promociones exclusivas. ¡Solo hasta el 17 de noviembre!

OnePlus Nord 5

Ofertas : 50€ de descuento en las versiones de 12+512 GB (ahora 509€) y 8+256 GB (ahora 409€).

: 50€ de descuento en las versiones de 12+512 GB (ahora 509€) y 8+256 GB (ahora 409€). Regalos : 1 cargador SUPERVOOC 8W y otro regalo a elegir (auriculares Nord Buds 3 Pro, funda magnética Sandstone o cristal templado).

: 1 cargador SUPERVOOC 8W y otro regalo a elegir (auriculares Nord Buds 3 Pro, funda magnética Sandstone o cristal templado). Bundles con descuento: Buds 4 (-50%), funda Sandstone (-30%), cristal templado (-30%), adaptador GaN 80 W con doble puerto (-30%), cable 2 en 1 Supervooc (-40%) y pack de cables para adaptador 80W (-30%).

OnePlus Nord CE5

Ofertas : 50€ de descuento en la versión 8+128 GB (ahora 319€) y 20€ en la versión 8+256 GB (ahora 379€).

: 50€ de descuento en la versión 8+128 GB (ahora 319€) y 20€ en la versión 8+256 GB (ahora 379€). Bundles con descuento: Buds 4 (-30%), funda Sandstone (-30%), cristal templado (-30%), adaptador Supervooc 80W Tipo A (-40%) y cable Supervooc 2 en 1 (-40%).

OnePlus Nord 5 vs. OnePlus Nord CE5: pantalla, cámara, rendimiento y más

Para decir cuál es el mejor móvil calidad-precio del Black Friday de OnePlus, y ahora que sabes los precios y regalos, a continuación encontrarás la comparativa del OnePlus Nord 5 vs. Nord CE5 que estás buscando.

Rendimiento del OnePlus Nord 5 vs. CE5

Si nos fijamos en el rendimiento del OnePlus Nord 5, funciona con un procesador Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 insignia potente que es muy bueno si trabajas con multitarea o juegos muy exigentes. En la comparativa con el Nord CE5, este es más modesto, pero cumple con creces para el usuario estándar. Es bueno y suficiente para navegar, utilizar redes sociales y juegos no tan exigentes.

Cámara OnePlus Nord 5 y CE5

La cámara del OnePlus Nord 5 tiene un sensor principal con muy buenos resultados en condiciones de poca luz y a la hora de conseguir un mejor detalle. El CE5 tiene una cámara adecuada para fotos, selfies y escenas bien iluminadas. Pero si quieres grabar contenido y compartirlo en redes sociales a nivel profesional, el Nord 5 no tiene rival.

Pantalla del OnePlus Nord 5 y CE5

El OnePlus Nord 5 tiene una pantalla con más brillo y una tasa de refresco superior, así que la experiencia es más fluida y premium, sobre todo al ver vídeos o jugar. Por su parte, la pantalla del CE5 es correcta para su precio y más que suficiente para un uso normal (navegar por redes, ver contenido en streaming...).

Batería y velocidad de carga del Nord 5 vs. CE5

Los dos móviles recomendados del 2025 tienen una batería que dura todo el día con un uso normal. Sin embargo, el Nord 5 tiene un sistema de carga más estable que lo recarga casi al 100% en unos pocos minutos. El CE5 es eficiente y la carga estándar tarda un poco más, pero también es rápida y está por encima de otras opciones de gama media.

Diseño y ergonomía del Nord 5 vs. CE5

En el terreno del diseño, el Nord 5 nos acerca a una sensación premium gracias a los materiales y al acabado, con líneas elegantes y bastante robustas. Por otro lado, el CE5 es cómodo, ligero y muy fácil de utilizar durante todo el día. Los dos son bonitos, pero lo cierto es que están hechos para necesidades diferentes: el Nord 5 apunta a un acabado más sofisticado, mientras que la prioridad del CE5 es ser funcional y ergonómico.

¿Cuál es el mejor OnePlus de gama media?

Ahora que ya conoces las prestaciones de cada uno, seguramente te preguntes cuál sale ganando en esta comparativa de móviles de gama media 2025. Pero no te vamos a dar una respuesta definitiva, pues todo depende de tus necesidades y de cuál sea tu presupuesto.

Si buscas un smartphone potente, con una cámara avanzada y que te dure todos los años que quieras, el Nord 5 tiene una de las mejores ofertas en móviles gama media. Además, lo tienes rebajado y con regalos solo hasta el 17 de noviembre con el código BLACKFRIDAY2025.

El OnePlus Nord CE5 es el móvil más rebajado del Black Friday y uno de los mejores por poco más de 300€. Es perfecto para un uso estándar, prestaciones suficientes para cualquier usuario medio y un precio mucho más accesible. También puedes ahorrar hasta 50€ si lo compras antes del 17 de noviembre con el cupón BLACKFRIDAY2025.

Otras ofertas de OnePlus en noviembre

OnePlus todavía tiene más descuentos durante su Black Friday 2025 y ofertas muy potentes en la familia OnePlus 13, también hasta el 17 de noviembre con el cupón BLACKFRIDAY2025. Así quedan las ofertas que ya puedes aprovechar:

OnePlus 13 (13+256 GB) : 50€ de descuento (precio final 979€), 1 regalo a elegir (Buds 4, batería externa, cargador magnético, tarjetero magnético o carcasa magnética) y descuentos de hasta el 50% en bundles (Watch 3, adaptadores, cargadores y más).

: 50€ de descuento (precio final 979€), 1 regalo a elegir (Buds 4, batería externa, cargador magnético, tarjetero magnético o carcasa magnética) y descuentos de hasta el 50% en bundles (Watch 3, adaptadores, cargadores y más). OnePlus 13 (16+512GB) : 200€ de descuento (precio final 979€), 1 regalo a elegir (Buds 4, batería externa, cargador magnético, tarjetero magnético o carcasa magnética) y descuentos de hasta el 50% en bundles (Watch 3, adaptadores, cargadores y más).

: 200€ de descuento (precio final 979€), 1 regalo a elegir (Buds 4, batería externa, cargador magnético, tarjetero magnético o carcasa magnética) y descuentos de hasta el 50% en bundles (Watch 3, adaptadores, cargadores y más). OnePlus 13R (12+256 GB): 100€ de descuento (precio final 669€) y descuentos de hasta el 50% en bundles (batería externa, adaptador, protector y funda magnética).

Las promociones de OnePlus durante el Black Friday se 'mezclan' con el lanzamiento del OnePlus 15. Este smartphone es el buque insignia de la marca y ya está en el mercado con una potencia top, una cámara a la que pocos le hacen sombra, un chip de última generación y una batería que dura todo el tiempo que quieras. Además, tiene una promoción especial de lanzamiento que ya puedes aprovechar:

50€ de descuento sobre el precio del OnePlus 15 .

. Un regalo a elegir (smartwatch, auriculares inalámbricos, tablet, estabilizador o funda magnética).

Otras promociones exclusivas, como 50€ extra de reembolso al entregar un dispositivo antiguo y un 10% de descuento para estudiantes y para empleados del Programa para empleados de empresas.

Si venías buscando una review rápida del OnePlus Nord 5 vs. Nord CE5, ¿ya tienes claro cuál es mejor para ti? Los dos son smartphones de gama media muy potentes, así que la decisión final dependerá de tus necesidades y de cuánto te quieras gastar. De todas formas, tienen precios que deberías aprovechar con el código OnePlus BLACKFRIDAY2025 y que se extienden a la gama OnePlus 13. Si lo que quieres es ir a la última y estar varios pasos por delante, ¡aprovecha la llegada del OnePlus 15 a España! Vas a terminar el año con el mejor móvil.

