PcComponentes lo ha vuelto a hacer: llévate la Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite a precio mínimo histórico
45 minutos de autonomía, potencia de 18 kPa y solo 2,4 kg. Esta aspiradora sin cable te va a sorprender, ¡y ahora mismo cuesta solo 64 €!
Barrer con la escoba es cosa del siglo pasado. Con las nuevas tecnologías, puedes aspirar suelos y cualquier superficie fácilmente y sin ataduras de cables. ¿Es lo que estás buscando? Pues la Aspiradora sin cable Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite te va a sorprender. No solo porque esté rebajada a 64 € frente a los casi 110 € que suele costar, sino porque aguanta hasta 45 minutos de limpieza, se convierte en aspirador de mano y aspira a máxima potencia cualquier superficie, incluso con pelos de mascota de por medio.
Es un aspirador sin cable pensado para hogares de cualquier tamaño y con cualquier tipo de suelo. ¿Estabas pensando en usarlo para el interior del coche? También sirve, y además da muy buenos resultados.
¿Por qué la recomendamos?
- El motor Brushless hace apenas ruido y ofrece hasta 18 kPa de succión.
- Aguanta sesiones de limpieza de hasta 45 minutos ininterrumpidos.
- Su cepillo eléctrico va bien en todo tipo de superficies y su boquilla 2 en 1 se adapta a todo.
- Pesa solo 2,4 kg y tiene un depósito de 550 ml que se vacía con un simple gesto.
Aspiradora sin cable Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite
Muchas pierden potencia tras pasar unos minutos usándolas, pero la Aspiradora sin cable Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite no. Este modelo se mantiene la máxima potencia constantemente para que puedas limpiar más y mejor. Es un aspirador muy ligero y adaptable que sirve tanto para suelos como para muebles o incluso coches, y además se preocupa por tu salud, ya que tiene un filtro multicapa lavable y que retiene casi el 100% de alérgenos. Luego, a la hora de vaciarlo, solo tienes que pulsar en la palanca para ello y su depósito se vacía solo, para que no tengas que tocar ni una mota de polvo. Desde luego, está pensado para hacerte la vida más fácil.
De hecho, es por eso por lo que viene muy bien en cualquier tipo de hogar. Da igual que tengas mascotas, alfombras o mucha alergia, porque nunca defrauda ni en potencia, ni en eficiencia, ni en cuidado del aire. Se adapta a todo para que limpiar sea más sencillo.
¿Tiene buenas reseñas?
Lo cierto es que sí. Como podrás comprobar en las reseñas que hemos recopilado a continuación, esta aspiradora destaca entre los usuarios por su ligereza y su capacidad de succión:
- "Recomendada. Para el precio que tiene hace su función correctamente. No tiene una gran potencia, pero recoge pelos y polvo a la perfección."
- "Es ligera y manejable, pero parece robusta, aspira bien, tiene una potencia aceptable. El cabezal tiene luz."
- "Es potente, ergonómica y muy fácil de usar. Funciona a la perfección, incluso en un apartamento pequeño, y recoge todo tipo de suciedad en la primera pasada."
