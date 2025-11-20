Código de descuento Desigual: cupón de 5 € para nuevos clientes ya disponible

telecinco.es 20 NOV 2025 - 13:49h.

El código de descuento de Desigual permite ahorrar 5 euros en pedidos superiores a 75 euros, válido en la New Collection hasta marzo de 2026

Estrenar ropa nueva siempre hace ilusión, y más si puedes hacerlo sin que el presupuesto se dispare. Para eso está el código de descuento de Desigual "Telecinco", un cupón verificado que permanecerá activo desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026. Está pensado para quienes se registren por primera vez en la web y permite ahorrar 5 euros en pedidos de al menos 75 euros dentro de la New Collection, con la ventaja de que no caduca cada semana y se mantiene disponible durante meses.

Cupón destacado

Código: Telecinco.

Descuento: 5 euros.

Mínimo de compra: 75 euros.

Válido en: New Collection .

No aplicable en: Collaborations & Iconic Jackets.

Solo para: Usuarios nuevos o recién registrados.

Caducidad: 31/03/2026.

No acumulable a otras ofertas.

¿Cómo aplicar el código de descuento Desigual?

El proceso es sencillo y se completa en pocos pasos:

Accede a la web oficial de Desigual y entra en la sección New Collection.

y entra en la sección New Collection. Añade a tu carrito las prendas que quieras , asegurándote de superar los 75 euros.

, asegurándote de superar los 75 euros. Regístrate como nuevo cliente o crea tu cuenta si aún no lo has hecho.

o crea tu cuenta si aún no lo has hecho. Introduce el código Telecinco en el campo de promociones durante el pago.

en el campo de promociones durante el pago. Verifica que el cupón descuento de Desigual se ha aplicado correctamente.

se ha aplicado correctamente. Finaliza la compra y disfruta del ahorro en tu pedido.

¿Quién puede beneficiarse de este cupón?

Este código desigual está reservado para quienes se estrenan en la tienda online:

Si nunca has tenido cuenta en Desigual , basta con registrarte para activarlo.

, basta con registrarte para activarlo. Si ya eres cliente registrado, el sistema no permitirá usarlo.

Crear una cuenta nueva es rápido : correo electrónico, contraseña y datos básicos de envío.

: correo electrónico, contraseña y datos básicos de envío. El cupón está verificado y activo hasta marzo de 2026, lo que da margen para aprovecharlo en cualquier momento de la temporada.

Ventajas de comprar en Desigual sin necesidad de cupón

Más allá del código promocional de Desigual, la marca ofrece beneficios que hacen atractiva la compra:

Devoluciones cómodas : si la prenda no encaja, puedes devolverla sin complicaciones.

: si la prenda no encaja, puedes devolverla sin complicaciones. Entrega rápida : los pedidos llegan en pocos días, con seguimiento disponible.

: los pedidos llegan en pocos días, con seguimiento disponible. Diseño y calidad : prendas con estilo propio y materiales que resisten el uso.

: prendas con estilo propio y materiales que resisten el uso. Colecciones renovadas: cada temporada se presentan novedades que mantienen la esencia de Desigual.

Otras opciones si no cumples las condiciones del cupón

Si ya tienes cuenta o no alcanzas el importe mínimo, la web ofrece alternativas:

Rebajas: descuentos más amplios en periodos concretos.

descuentos más amplios en periodos concretos. Special Prices: selección de artículos con precios ajustados que cambian con frecuencia.

Preguntas frecuentes

A continuación, hemos recopilado la información básica para que sepas cómo funciona este código.

¿Cuál es el código de descuento Desigual para 2025 - 2026?

El código es NewMedia, válido hasta el 31 de marzo de 2026.

¿Cuánto ahorro consigo con el cupón?

Un descuento de 5 € en compras de al menos 75 € de la New Collection.

¿Puedo usarlo si ya tengo cuenta en Desigual?

No, está limitado a nuevos clientes o registros recientes.

¿Dónde se introduce el código?

En el apartado de promociones durante el proceso de pago.

¿Es válido durante rebajas o promociones?

No, porque no se puede acumular con otras ofertas.

El cupón de descuento de Desigual 2025 - 2026 es una oportunidad clara para quienes se registren por primera vez. Con un ahorro directo de 5 euros en pedidos de 75 euros o más, aplicable en la New Collection, es la excusa perfecta para estrenar la temporada con tu ropa favorita. La validez hasta marzo de 2026 lo hace especialmente práctico, ya que tienes margen de sobra para aprovecharlo sin que caduque a los pocos días.

