Vas a querer este invento de Ikea para iluminar tus cajones (rebajado a menos de 13€)

Ikea acaba de rebajar en su sección de Special Prices esta iluminación LED para los cajones de la cocina que te va a alucinar.

Hay inventos que no sabías que necesitabas hasta que los ves en otras personas o en redes sociales. Es lo que nos ha pasado con la iluminación LED para los cajones que tiene a la venta Ikea, porque es un producto bien sencillo que consigue darle un toque premium a cualquier mueble sin hacer obras ni cambiar la cocina.

Si alguna vez has ido a la cocina por la noche con la linterna para no encender la luz ni molestar, este invento resuelve el problema. Es una luz automática que se activa al abrir el cajón y se apaga cuando lo cierras. Si ya nos encantaba la iluminación LED para el cajón con sensor de Ikea, ahora que está rebajada a menos de 13€, nos alucina todavía más. ¿La quieres en casa?

Lo que más nos gusta de este producto

Sensor automático que enciende y apaga la luz al abrir y cerrar el cajón.

Luz LED integrada que reduce hasta un 85% el consumo de energía.

Tonalidad blanco cálido de 2700 K con reproducción cromática superior a 90.

Vida útil de unas 25.000 horas.

Comprar en Ikea por ( 19,99 ) 12,99€

Cómo funciona esta iluminación LED para tus cajones

Esta iluminación LED para los cajones es una luz automática que funciona solo cuando lo necesitas. Al abrir el cajón, incorpora un sensor que activa la iluminación para que puedas ver lo que hay dentro de una forma más sencilla. Y en cuanto cierras el cajón, se apaga sola para evitar un consumo innecesario.

Es una tira LED con un blanco cálido de 2700 K que además ayuda a mantener un ambiente mucho más acogedor en casa y te permite ver bien por la noche. Y como solo se activa cuando abres el cajón, tiene una vida útil de hasta 25.000 horas.

Cómo instalar este invento de Ikea paso a paso

Este modelo está pensado para cajones de 60 cm y forma parte del ecosistema de hogar inteligente que tiene Ikea, ahora algunos productos con Special Prices. Y lo mejor es que es superfácil de montar:

Mide el interior del cajón para confirmar que encaja en los 56 cm de la luz. Limpia bien la superficie interior donde irá colocada y coloca la tira LED. Conéctala al transformado ANSLUTA. Sitúa el sensor en la parte donde el cajón pueda detectar la apertura. Fija el cableado siguiendo el recorrido interno y conecta el transformador a la corriente. Abre y cierra el cajón varias veces para asegurarte de que el sensor activa la luz cuando toca.

Así de fácil y sencillo es darle un toque muy diferente a tu cocina sin gastarte más de 13€. Aprovecha el precio de este invento que se va a poner más de moda todavía en las cocinas.

