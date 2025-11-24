Los 10 chollazos del Black Friday de Eureka Electrodomésticos que lo están petando

telecinco.es 24 NOV 2025 - 13:58h.

La cadena experta en tecnología y hogar se lanza a por el Black Friday con unos descuentos top en las mejores marcas.

El Black Friday suele ser la época perfecta para darse algún que otro capricho, además de ser el momento ideal para empezar a comprar los regalos navideños; pero también es un buen momento para hacerte con eso que lleva tiempo haciendo falta en casa. Este año, Eureka Electrodomésticos te va a ayudar busques lo que busques, con una selección de productos punteros a nivel tecnológico con precios ajustadísimos.

Las ofertas del Black Friday de Eureka Electrodomésticos vienen pisando fuerte con televisores 4K, robots de cocina, lavavajillas, electrodomésticos y todo aquello que da más comodidad en el hogar. Si quieres ver lo que ofrecen, echa un vistazo a este selección que te traemos con los descuentos más destacados en electrónica, limpieza y cocina que hay en su web.

Todas las ofertas del Black Friday de Eureka Electrodomésticos

Esta TVde LG traslada la experiencia del cine a tu casa gracias a un procesador que ajusta imagen y sonido en tiempo real, ofreciendo una resolución 4K llena de color y detalle que es ideal para maratones de series o sesiones de juegos. Su interfaz intuitiva permite moverse entre apps sin complicaciones y la compatibilidad con asistentes de voz agiliza cualquier acción, convirtiéndola en el epicentro de tu salón, y más ahora que la tienes por poco más de 300 € en el Black Friday de Eureka Electrodomésticos.

El Moulinex ClickChef deja claro que cocinar puede ser fácil incluso con poco tiempo y espacio, porque su diseño compacto esconde funciones para cortar, batir, amasar y cocinar al vapor sin llenar la encimera de cacharros. Sus programas automáticos simplifican cada receta, la báscula integrada te ayuda y la interfaz tan intuitiva que tiene lo convierten en el aliado perfecto para preparar comidas caseras sin dedicar horas a la cocina. ¿Lo vas a dejar pasar ahora que cuesta menos de 60 €?

Esta lavadora de LG combina sus 9 kg de capacidad (perfecta para familias) con su motor AI DD, que analiza cada tejido para ajustar sus movimientos y programas evitando que se desgasten tus prendas. La función de vapor elimina alérgenos y disminuye arrugas para facilitar el planchado, todo en un modelo robusto y eficiente que destaca por cuidar de verdad tu ropa y facilitarte la vida.

Con la LG CordZero te vas a olvidar de cables y de complicaciones al limpiar. Tiene una potencia de succión capaz de atrapar el polvo más fino incluso en esquinas y techos gracias a su diseño ligero y manejable con una sola mano. Además usa filtros HEPA lavables y un sistema de vaciado limpio que evita levantar polvo, convirtiéndola en una opción muy práctica para hogares con mascotas o personas alérgicas. Te va a enamorar ahora que cuesta 99 €.

Si quieres olvidarte de lavar platos, el lavavajillas Bosch Serie 4 es para ti. No solo limpia de maravilla, también hace muy poco ruido y tiene espacio para 14 cubiertos ideal para familias. Luego tiene la conectividad Home Connect, que permite controlarlo desde el móvil con facilidad, o lafunción “Favorito”, que memoriza el ciclo más usado para que no tengas que ponerlo. Vajilla impecable en menos tiempo, con menos ruido y por menos dinero con el Black Friday 2025 de Eureka Electrodomésticos.

Esta plancha de Ufesa da lo que necesitas al planchar: potencia y rapidez con sus 2400W y un golpe de vapor capaz de eliminar arrugas difíciles en segundos. Su suela se desliza perfectamente sobre cualquier tejido y los sistemas antical que tiene prolongan su vida útil, convirtiéndola en un básico muy práctico a la par que útil. Un imprescindible para el hogar.

La lavadora Indesit MyTime es la solución para quienes necesitan resultados rápidos, ya que tiene seis ciclos diarios de menos de una hora y una capacidad de 7 kg perfecta para el día a día. Es muy fácil de manejar gracias a sus ruletas frontales. Si necesitas la ropa del trabajo o del gimnasio lista rápidamente, no te va a defraudar. Y mucho menos a ese precio.

La placa de inducción Corberó tiene tres zonas de calentamiento rápido con un control táctil muy preciso, incluyendo una zona grande ideal para paellas u ollas de gran tamaño. Su temporizador individual te da control total de cada cocción y superficie. Además, como es de inducción, no se calienta demasiado y se puede limpiar con un simple paño, evitando accidentes.

La batidora de mano Jata es una herramienta de cocina que te va a enamorar a la hora de hacer salsas, purés, postres o lo que sea. Su pie de acero inoxidable y sus cuchillas le permiten triturar cualquier ingrediente sin atascarse, por duro que sea. También es muy fácil de limpiar y de usar, además de muy resistente y duradera. La vas a usar durante muchos años.

Este frigorífico de Whirlpool se ha construido para aprovechar cada hueco de su interior con bandejas y balcones flexibles que se adaptan a todo: desde ollas hasta botellas. Su sistema de enfriamiento rápido estabiliza la temperatura cada vez que lo abres para mantener los alimentos frescos sin elevar el consumo, y su diseño está pensado para encajar en cualquier cocina.

Si quieres echar un vistazo a otras opciones, puedes mirar aquí todas las ofertas del Black Friday 2025 de Eureka Electrodomésticos. Hay de todo para el hogar, y lo que es mejor, con unos precios de lo más irresistibles.

