Las últimas tendencias en muebles y decoración tienen descuentos de hasta el 70% en el Black Friday de Banak

Banak rebaja un 70% lo último en muebles, sofás y decoración para tu casa durante este Black Friday. Tienen precios brutales hasta el 30 de noviembre.

¿Has pensado en todas las maneras que existen de aprovechar las ofertas del Black Friday 2025? No todo pasa por los electrodomésticos ni la tecnología, y es que también es una muy buena oportunidad para amueblar tu casa o renovar algún espacio. Banak ha lanzado descuentos de hasta el 70% en muebles, sofás y decoración hasta el 30 de noviembre, a lo que se suma un 12% extra en compras superiores a 299€ solo hasta el 25 de noviembre.

Lo más interesante es que las últimas novedades de Banak en muebles también están incluidas en la promoción del Black Friday, así que puedes llevarte las últimas tendencias de decoración a precios bajísimos. Eso sí, los descuentos son válidos en unidades limitadas, así que si encuentras un mueble o elemento de decoración para tu casa, ¡cómpralo antes de que vuelva a subir de precio! A continuación, recopilamos para ti 5 productos rebajados y perfectos si estás buscando inspiración para tu casa.

Descubre todas las ofertas del Black Friday de Banak

A veces, cometemos el error de no pensar tanto en la entrada a nuestra casa, pero en internet hay ideas de decoración para recibidores preciosas. Este recibidor Boston de madera maciza tiene cierto toque industrial, con 2 baldas y 3 cajones para tenerlo todo perfectamente organizado.

Además, la madera de mango es muy elegante, cálida y también resistente al paso del tiempo. Este mueble en oferta en el Black Friday de Banak es la solución para hacerle un 'glow up' a tu recibidor con buen gusto y por menos de 330€. ¡Aprovecha el 22% de descuento!

Comprar en Banak por ( 415 ) 325€

Sencilla, elegante y flexible para todos los salones y familias. Esa es la carta de presentación de esta mesa de comedor Vilna de Banak, con capacidad para 6 comensales cuando está cerrada y espacio extra para hasta 8 comensales cuando está abierta.

Lo que más nos gusta es la combinación de maderas de dos tonos (blanco Bergen y Arena), y que encaja muy bien en salones decorados en tonos neutros y un estilo minimalista. Además, el sistema de apertura lateral con guías metálicas es supercómodo para abrir la mesa tantas veces como necesites.

Comprar en Banak por ( 705 ) 529€

A priori, quizá un cabecero blanco no te dice demasiado, pero la realidad es que va a cambiar por completo tu dormitorio. El modelo Oblak de Banak está hecho de madera maciza de araucaria y pensado para ser el centro de todas las miradas, si también sabes combinarlo con unas mesillas a juego. Por cierto, también las puedes encontrar con hasta un 70% de descuento en el Black Friday de Banak.

Combina las líneas rectas con un acabado blanco shabby de madera natural decapada que se inspira en las huellas del paso del tiempo. Algo así como un mueble antiguo y envejecido por el paso del tiempo que no puede ser más actual. Tiene un tamaño de 162 cm que encaja muy bien con camas tanto de 150 como de 160.

Comprar en Banak por ( 379 ) 285€

Si te gustan los muebles con un acabado vintage y envejecido, el mueble de TV Soho es perfecto para tu salón. Tiene un color blanco Decay que le dará un toque interesante a cualquier espacio, y además es de buena calidad con su madera maciza de araucaria.

Puedes encontrar otros muebles a juego dentro de la misma colección, con ciertas imperfecciones que hacen la pieza más bonita y ponen de manifiesto que está hecha a mano. Todo el mundo te va a preguntar de dónde es, y tú lo puedes comprar antes que nadie rebajado en el Black Friday de Banak.

Comprar en Banak por ( 557 ) 399€

El elemento que le falta a tu salón es este sofá chaise longue reversible Vinson de 3 plazas. Su peculiaridad es que el asiento 'extra' y más largo lo puedes colocar a la derecha o a la izquierda, según las necesidades de tu salón.

Es un sofá tapizado en beige de estilo nórdico con una estructura de madera y unas dimensiones de 251 x 146 x 85 cm. ¡Consíguelo ahora muy rebajado en Banak!

Comprar en Banak por ( 849 ) 697€

Seguro que ya tienes nuevas ideas para decorar tu casa y la certeza de que un cambio 'sencillo' puede transformar un espacio en cuestión de minutos. Los mejores muebles, sofás y decoración para tu hogar están rebajados hasta un 70% en el Black Friday de Banak, así que aprovecha ahora para que tu casa por fin tenga tu esencia. Y con un 12% de descuento extra sobre los precios ya rebajados (a partir de 299€ de compra) hasta el 25 de noviembre.

