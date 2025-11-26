El Centro de Arte Hortensia Herrero une patrimonio y vanguardia y se convierte en un referente cultural

telecinco.es 26 NOV 2025 - 17:18h.

El espacio, inaugurado en 2023, reúne obras de artistas de prestigio mundial como Anselm Kiefer, David Hockney o Anish Kapoor

El centro se consolida como uno de los enclaves imprescindibles para entender el arte contemporáneo en España

Valencia¿Puede un solo edificio concentrar 2.000 años de historia y, al mismo tiempo, convertirse en uno de los epicentros del arte contemporáneo internacional? En Valencia la respuesta es sí. El Centro de Arte Hortensia Herrero, ubicado en el histórico Palacio Valeriola, ha logrado unir patrimonio y vanguardia en un proyecto cultural único en España.

El antiguo palacio, meticulosamente restaurado, conserva en su interior vestigios de la época romana, visigoda, islámica y cristiana, entre ellos el antiguo circo romano y el último vestigio de la judería, hallazgos que pueden contemplarse durante la visita. Este trasfondo histórico convierte la visita en un recorrido por la memoria de la ciudad, donde cada sala dialoga con el pasado mientras acoge obras contemporáneas de enorme relevancia internacional.

Inaugurado en 2023, el Centro de Arte Hortensia Herrero nace con una doble vocación. Por un lado, la de acercar a la sociedad el arte contemporáneo más destacado del panorama global y, por otro lado, la de posicionar a la Comunitat Valenciana como un destino cultural y artístico de referencia. En muy poco tiempo, este propósito se ha hecho realidad.

El centro reúne la colección privada de la mecenas Hortensia Herrero, una de las figuras más influyentes del coleccionismo de arte contemporáneo en España y reconocida por ARTNews en su ranking ‘Top 200 Collectors’. Su compromiso con el acceso público a la cultura ha permitido que Valencia cuente hoy con un espacio que exhibe obras de artistas como Anselm Kiefer, Georg Baselitz, David Hockney, Anish Kapoor o Mat Collishaw, entre muchos otros.

Algunos de estos creadores han desarrollado obras “site-specific”, concebidas especialmente para integrarse en los espacios arquitectónicos del palacio. Estas intervenciones convierten la visita en una experiencia inmersiva, donde la arquitectura histórica amplifica la fuerza de las propuestas contemporáneas.

El Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH) acogerá a partir de abril de 2026 la primera exposición del artista alemán Anselm Kiefer en la ciudad de Valencia. Esta exposición, realizada en estrecha colaboración con el artista y diseñada especialmente para este espacio, ocupará seis galerías del centro de arte, que desmontará las obras de estas salas para dar cabida a la obra de uno de los artistas más destacados de nuestro tiempo.

Sin duda, este es un espacio para descubrir y comprender el arte contemporáneo.