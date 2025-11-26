MiiN Cosmetics arrasa con su Black Friday: ¡descuentos de hasta el 60% en cosméticos coreanos superventas!

telecinco.es 26 NOV 2025 - 14:11h.

En MiiN Cosmetics, la marca más top de cosmética coreana, se han liado la manta a la cabeza y han lanzado un Black Friday histórico, con descuentos de hasta el 60% para que taches nombres de tu wishlist K-beauty.

Si te apasiona el mundo del skincare y siempre estás al día de las últimas tendencias que van saliendo en el mercado, seguro que ya has oído hablar de la cosmética coreana, un tipo de rutina facial que se enfoca en la salud y equilibrio de la piel antes que en cubrir imperfecciones. Para lograrlo, sus productos son suaves y contienen ingredientes naturales y fórmulas innovadores que buscan mantener la piel luminosa, tersa y bien cuidada a largo plazo.

Dicen que quien prueba el ritual de autocuidado diario K-Beauty se engancha y no quiere utilizar otra cosa en la piel de su rostro, pero si encima esos productos coreanos son de la marca más top del momento, MiiN Cosmetics, ahí sí que no hay marcha atrás. Tanto si usas ya cosmética coreana como si la tienes apuntada en tu lista de 'cosas pendientes' para probar, estás de suerte porque el Black Friday ha llegado a MiiN, y de qué manera.

Para que todo el mundo pueda probar sus cosméticos coreanos, MiiN ha lanzado unas ofertas por Black Friday nunca vistas antes en la marca: ahora puedes llevarte sus mejores superventas con hasta un 60% de descuento. Sí, has leído bien: ¡hasta un 60%! Y esperamos que estés sentada porque aquí viene otro notición: puedes disfrutar de un 5% extra aplicando el código MEDIASET5 (del 18/11 al 05/12). Y sí: ¡lo puedes usar con productos Black Friday rebajados!

Para ayudarte a elegir, hemos preparado el siguiente listado con los productos K-Beauty de MiiN con descuentos increíbles y que realmente valen la pena.

Advanced Snail 96 Mucin Power Essence de Cosrx (-20%)

El Advanced Snail 96 Mucin Power Essence es uno de los bestsellers de MiiN. Se trata de una esencia rejuvenecedora y antiarrugas con un 96% de mucina de caracol, un ingrediente completísimo que ayuda a mejorar la textura de la piel. Básicamente, la baba de caracol filtrada lo que hace es difuminar pequeñas líneas de expresión y alisar surcos o marquitas de acné. Por el Black Friday de MiiN lo tienes con el 20% de descuento.

Comprar en MiiN Cosmetics por 21,60€

Glow Drops Vitamin C Serum de Meisani (-30%)

El cosmético coreano Glow Drops Vitamin C Serum de la marca Meisani es un sérum antioxidante e iluminador con vitamina C de rápido absorción y apto para todo tipo de pieles. Viene muy bien añadirlo a tu rutina facial porque, además de ayudarte a lucir una piel más glowy, sus antioxidantes la protegerán de la aparición de manchitas y pequeñas arrugas prematuras. Añádelo a tu rutina K-Beauty con un 30% de descuento.

Comprar en MiiN Cosmetics por 16,79€

Niacinamide Cucumber Aqua Gel Cream de Meisani (-40%)

El Niacinamide Cucumber Aqua Gel Cream de Meisani es una crema hidratante en textura gel muy ligera con un 4% niacinamida y un 32% de agua de pepino para hidratar la piel en profundidad y refrescarla sin resultar pesada ni pegajosa. Ideal para pieles mixtas o grasas. También lleva ceramidas, ácido hialurónico y glicerina. Al 40% de descuento durante el Black Friday de MiiN.

Comprar en MiiN Cosmetics por 16,19€

Houttuynia Cordata Extract de One Thing (-50%)

Este tónico hidratante, el Houttuynia Cordata Extract de One Thing, contiene houttuynia cordata, una planta usada desde hace siglos en la medicina asiática y que, gracias a su contenido de diferentes tipos de flavonoides, es ingrediente con propiedades calmantes y antioxidantes que previene la aparición de granitos y repara y nutre pieles dañadas. No contiene perfumes. Recuerda: está al 50% por el Black Friday de MiiN.

Comprar en MiiN Cosmetics por 8,49€

pH Hyaluron Gel Cleanser de Hyggee (-60%)

Por último, queremos hablarte del pH Hyaluron Gel Cleanser de Hyggee, un gel limpiador con ácido hialurónico y aceites vegetales que limpia en profundidad sin irritar gracias a su pH neutro, dejando la piel con mucha hidratación y muy suave. Ahora es el momento de llevártelo porque tiene un descuentazo del ¡60%!

Comprar en MiiN Cosmetics por 10€

Como has visto, si llevas tiempo con ganas de pasarte a la cosmética coreana, ahora es el momento porque los descuentos por Black Friday que ha sacado MiiN Cosmetics de hasta el 60% son históricos y no sabemos si los volverán a repetir en un futuro. Además, recuerda que tienes un 5% extra sobre el precio rebajado usando el cupón MEDIASET5.

